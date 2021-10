Quem saiu da Fazenda 2021: Lary é a 5º eliminada; veja porcentagem

O público votou e Lary Bottino levou a pior e é quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana com 9,61% dos votos. Gui Araújo ficou com 28,24% e Valentina, participante mais popular da noite, recebeu 62,15% dos votos.

Quem saiu da Fazenda 2021: Lary Bottino levou a pior

A trajetória da substituta de Fernanda Medrado chegou ao fim na Fazenda 2021. Lary Bottino levou a pior na roça desta semana depois de receber 9,61% % dos votos, ficando atrás de Gui Araújo e Valentina Francavilla. A peoa foi parar na roça da Fazenda depois que sobrou na dinâmica do ‘resta um’, o que a deixou bastante triste desde a formação da berlinda e a fez repensar sua lista de prioridades dentro do programa.

Ao longo da madrugada que antecedeu o anúncio de sua eliminação, Lary dividiu os momentos com Arcrebiano e Gui Araújo, as duas pessoas com quem ficou mais próxima desde sua entrada no programa. Por ser amiga de Gui Araújo desde antes do confinamento, Lary havia pedido para o público que eliminasse Valentina e deixasse que ela comemorasse o aniversário de Gui, junto do peão, dentro do confinamento.

Lary Bottino deixa o programa depois de uma passagem conturbada, que já rendeu brigas com Rico Melquiades e Dayane e um começo de romance com Arcrebiano. Pouco antes do anúncio de que ela seria quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana, Lary disse que estava confiante e falou para Arcrebiano que o público não teria coragem de tirá-la do jogo e evitar que eles protagonizassem um beijão na sede.

Quem já saiu do reality

A eliminação de Lary Bottino marca a quinta noite de eliminação oficial do reality da Record TV. Além de cinco participantes tirados pelo público, o elenco da Fazenda 2021 também já registrou duas baixas: a desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel. Veja qual foi a ordem de eliminação na Fazenda 13:

Liziane Gutierrez: polêmica, a modelo e influenciadora digital foi derrotada por Nego do Borel e Solange Gomes na primeira roça e deixou a competição. Ela viveu atritos no programa e chegou a reclamar de ser excluída pela maioria dos famosos confinados.

Mussunzinho: a segunda eliminação foi a de Mussunzinho. O ator, filho do humorista Mussum, deixou a competição na votação contra Dayane Mello e Arcrebiano. A decisão do público dividiu a casa e provocou alguns embates como a discussão entre Tati Quebra Barraco e MC Gui.

Erika Schneider: criticada por votar em Mussunzinho quando foi fazendeira, Erika Schneider virou alvo da maioria do elenco da Fazenda 2021. Ela perdeu contra Tiago Piquilo e Dayane Mello, sendo o terceiro nome que saiu da Fazenda 2021.

Victor Pecoraro: o ator que deu vida a personagens em algumas das principais novelas da Rede Globo foi o quarto eliminado do programa. Victor foi para a roça contra Aline Mineiro e Gui Araújo, mas foi o menos votado.

Veja quem ainda está no elenco da Fazenda 2021:

Aline Mineiro

Gui Araújo

Tati Quebra Barraco

Arcrebiano

Mileide Mihaile

Dayane Mello

Valentina Francavilla

MC Gui

Rico Melquiades

Sthe Matos

Solange Gomes

Erasmo Viana

Marina Ferrari

Dynho Alves

Tiago Piquilo

E agora, quem deve ganhar o reality? Vote na enquete A Fazenda 2021