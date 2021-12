Quem saiu da Fazenda 2021: MC Gui e Aline são eliminados

A primeira roça especial da última semana do reality rural da Record TV foi resolvida. O público votou e MC Gui, com 7,44% dos votos, e Aline Mineiro, que recebeu 19,77%, são quem saiu da Fazenda 2021 nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro. Os participantes foram derrotados por Marina Ferrari e Arcrebiano.

Quem saiu da Fazenda 2021: dois peões foram eliminados juntos

Assim como já estava previsto no cronograma da final do reality rural da Record TV, dois participantes foram anunciados como quem saiu da Fazenda 2021 nesta segunda-feira (13): MC Gui e Aline Mineiro.

MC Gui foi o quarto colocado e recebeu 7,44% dos votos e deixou o confinamento com a maior rejeição da semana. Aline Mineiro, por sua vez, recebeu 19,77% dos votos.

As eliminações acontecem 3 dias antes da grande final do reality, que está marcada para a próxima quinta-feira, 16 de dezembro.

Além dos 13º e 14º nomes eliminados, a roça da vez, primeira da semana especial, também definiu os primeiros finalistas da edição: Marina e Arcrebiano. Eles seguem na disputa e vão participar da votação final na qual o público vai definir qual dos participantes sairá do confinamento com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja como ficou o resultado final da roça especial 1:

01º LUGAR: Marina Ferrari (Finalista)

02º LUGAR: Arcrebiano (Finalista)

03º LUGAR: Aline Mineiro (Eliminada | 19,77% dos votos)

04º LUGAR: MC Gui (Eliminado | 7,44% dos votos)

Segunda roça da semana vai definir finalistas

Além dos dois nomes anunciados como quem saiu da Fazenda 2021 nesta segunda-feira, 13 de dezembro, mais dois participantes ainda serão eliminados antes da grande final do reality. A decisão está no ar e vai acontecer entre Rico Melquiades, Solange Gomes, Dynho Alves e Sthe Matos.

Os dois participantes mais votados vão se juntar a Marina e Arcrebiano, que já são finalistas, e disputar oficialmente o prêmio final do reality da Record TV. Assim como aconteceu durante as roças ‘tradicionais’, a decisão vai acontecer no R7.com, o portal oficial da emissora na internet.

O participante mais votado, aquele que receber o maior apoio popular, será premiado com o valor milionário.

Relembre todos os eliminados e as porcentagens

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Tiago Piquilo (26,87% dos votos)

Valentina Francavilla (15,38% dos votos)

Gui Araújo (18,32% dos votos)

Dayane Mello (27% dos votos)

Mileide Mihaile (35,14% dos votos)

MC Gui (7,44% dos votos)

Aline Mineiro (19,77% dos votos)

Final a Fazenda 2021: data, horário e como assistir

A grande final da Fazenda 2021 será no dia 16 de dezembro, ao vivo, na Record TV e PlayPlus. O programa está marcado para começar às 22h45, no horário de Brasília, e contará com a presença de todos os ex-participantes da edição – exceto Nego do Borel (expulso) e Fernanda Medrado (desistência). Por ter testado positivo para a Covid-19, Liziane Gutierrez também ficará de fora.

Além da TV, também será possível assistir ao último dia do reality na internet, usando uma conta gratuita do PlayPlus. Para isso, basta ter acesso à internet e, conectado, clicar na aba ‘No Ar’. O mesmo sinal da TV aberta será exibido para os usuários do serviço de streaming.

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro da última semana de reality.