Quem saiu da Fazenda 2021: Mileide é a 12ª eliminada; veja porcentagem

O público votou e Solange é quem saiu da Fazenda 2021 nesta quinta-feira, 9 de dezembro. A peoa recebeu 32,48 % dos votos e deixou a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela foi derrotada por Mileide, que recebeu 32,38 % dos votos e Aline, que teve outros 35,14% total dos votos da decisão.

Depois de uma trajetória de altos e baixos, Mileide Mihaile é quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana, se tornando a 12ª eliminada da edição. Essa foi sua primeira roça e a peoa acabou ocupando o banquinho depois que Dynho usou o Poder da Chama Vermelha para salvar Arcrebiano – que estava na roça – e trocá-lo por Mileide. Além de estar na berlinda, Mileide foi vetada da Prova do Fazendeiro por Solange Gomes, sendo o primeiro nome confirmado na votação desta semana.

Antes de ser revelada como quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana, Mileide viveu dias tranquilos no reality, apesar de uma confusão e tanto com Solange Gomes que envolveu, inclusive, a pensão que Wesley Safadão dá para o filho que tem com a peoa eliminada.

Ao longo de sua trajetória na Fazenda 2021, Mileide se mostrou uma pessoa calma e não muito interessada em confusões. No começo do reality, ela chegou a ser acusada de fingir ser uma pessoa que não é e foi apelidada de ‘Prefeita’ e ‘Amiga de todo mundo’. Apesar da eliminação, Mileide foi citada algumas vezes como uma das favoritas da edição, de acordo com votações paralelas ao reality.

Participantes a Fazenda: quem já foi eliminado?

A eliminação desta semana marca a 12ª entre os participantes do reality. Veja a ordem de quem saiu da Fazenda 2021 e quais foram as porcentagens de cada um deles:

Liziane Gutierrez: influenciadora digital foi derrotada por Nego do Borel e Solange Gomes na primeira roça e deixou a competição com 26,15% dos votos.

Mussunzinho: ator deixou a competição na segunda semana com 23,52% dos votos. A decisão do público dividiu a casa e provocou brigas entre Tati Quebra Barraco e Erika Schneider.

Erika Schneider: ex-bailarina do Faustão virou alvo da maioria do elenco da Fazenda 2021 depois de eliminar Mussunzinho. Com 30,24% dos votos, ela foi quem saiu da Fazenda 2021 na terceira semana.

Victor Pecoraro: o ator que deu vida a personagens em novelas da Rede Globo e foi o quarto eliminado do programa, com 22,82% dos votos. Aline Mineiro e Gui Araújo também estavam na roça.

Lary Bottino: a ex-amiga da Anitta teve uma estadia curta em A Fazenda 2021. A moça levou a pior na roça após receber 9,61% % dos votos, o menor percentual da edição.

Tati Quebra Barraco: funkeira que foi considerada favorita na primeira semana saiu da Fazenda 2021 na sexta roça. Ela recebeu apenas 15,78% dos votos e perdeu para Rico e MC Gui.

Erasmo Viana: o ex de Gabriela Pugliesi foi o sétimo eliminado. Erasmo foi para a roça contra Rico e Solange, mas recebeu apenas 19,91% dos votos.

Tiago Piquilo: cantor sertanejo foi considerado um dos favoritos da edição, mas levou a pior na votação contra Dayane Mello e Sthe Matos. Ele recebeu 26,87% dos votos e é o oitavo eliminado do reality.

Valentina Francavilla: a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho recebeu 15,38% dos votos na roça contra Aline Mineiro e Solange Gomes.

Gui Araújo: participante que mais foi fazendeiro durante o reality deixou o confinamento em uma roça contra Dayane Mello e Arcrebiano. Gui recebeu 18,32% dos votos.

Dayane Mello: um dos nomes mais comentados da edição, a modelo levou a pior na roça contra Marina e Solange. Ela recebeu 27% dos votos.

