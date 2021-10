Quem saiu da Fazenda 2021: Tati é a 6ª eliminada; veja porcentagem

Mais uma votação acabou e Tati Quebra-Barraco é quem saiu da Fazenda 2021 nesta 6ª roça com 15,78% dos votos. A participante foi eliminada na roça disputada por MC Gui, que recebeu 20,41% dos votos, e Rico – o nome mais popular da noite -, que teve 63,81% da intenções dos votos para ficar no reality.

Veja como foi a enquete A Fazenda 2021

Tati Quebra Barraco é quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana

Depois de uma participação conturbada, com direito a cancelamentos nas redes sociais, Tati Quebra Barraco foi a menos votada do público na roça desta semana. A funkeira, que é considerada um dos pilares do funk carioca, dá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão depois de receber X% dos votos, ficando atrás de Rico Melquiades e MC Gui. Tati era uma das moradoras da baia nesta semana e foi para a roça depois de ser escolhida por Rico. O peão sentou no banquinho de mais votado entre os participantes e, por isso, pôde puxar um dos moradores da baia.

A escolha de Rico que levou Tati para a berlinda é reflexo de um relacionamento de altos e baixos vivido pelos participantes no programa. Eles protagonizaram diversas brigas e, segundo Rico, não puxar a cantora para a roça seria incoerente com toda sua trajetória no reality.

Durante toda a madrugada que antecedeu a eliminação, Tati Quebra Barraco disse estar em paz com sua passagem pela Fazenda 2021 e ficaria feliz saindo ou ficando no programa. Para a maioria dos peões, no entanto, a funkeira jamais seria quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana. Aline Mineiro, por exemplo, chorou e abraçou Tati com medo da cantora ser eliminada.

Embora seja quem saiu da Fazenda 2021 nesta semana, a passagem de Tati Quebra Barraco pela Fazenda não foi totalmente negativa: no geral, a peoa ganhou mais de 80 mil seguidores no Instagram desde a estreia do reality.

Quem já saiu do reality

A eliminação de xx marca a quinta noite de eliminação oficial do reality da Record TV. Além dos seis participantes que já saíram do jogo, o elenco da Fazenda 2021 também já registrou duas baixas: a desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel. Veja qual foi a ordem de eliminação na Fazenda 13:

Liziane Gutierrez: polêmica, a modelo e influenciadora digital foi derrotada por Nego do Borel e Solange Gomes na primeira roça e deixou a competição. Ela viveu atritos no programa e chegou a reclamar de ser excluída pela maioria dos famosos confinados.

Mussunzinho: a segunda eliminação foi a de Mussunzinho. O ator, filho do humorista Mussum, deixou a competição na votação contra Dayane Mello e Arcrebiano. A decisão do público dividiu a casa e provocou alguns embates como a discussão entre Tati Quebra Barraco e MC Gui.

Erika Schneider: criticada por votar em Mussunzinho quando foi fazendeira, Erika Schneider virou alvo da maioria do elenco da Fazenda 2021. Ela perdeu contra Tiago Piquilo e Dayane Mello, sendo o terceiro nome que saiu da Fazenda 2021.

Victor Pecoraro: o ator que deu vida a personagens em algumas das principais novelas da Rede Globo foi o quarto eliminado do programa. Victor foi para a roça contra Aline Mineiro e Gui Araújo, mas foi o menos votado.

Lary Bottino: a ex-amiga da Anitta teve uma estadia curta em A Fazenda 2021. A moça levou a pior na roçaapós receber 9,61% % dos votos, o menor percentual da edição.

Veja quem ainda está no elenco da Fazenda 2021:

Aline Mineiro

Gui Araújo

Arcrebiano

Mileide Mihaile

Dayane Mello

Valentina Francavilla

MC Gui

Rico Melquiades

Sthe Matos

Solange Gomes

Erasmo Viana

Marina Ferrari

Dynho Alves

Tiago Piquilo

