Quem saiu da Fazenda 2021: Tiago é o 8ª eliminado; veja porcentagem

O público votou e Tiago Piquilo é quem saiu da Fazenda 2021 na 8ª roça do reality, com 26,87% dos votos, nesta quinta, 11. O participante, que acabou na roça puxado da baia, foi derrotado por Sthe Matos, que recebeu 40,06% dos votos e Dayane Mello, com 33,07% total dos votos da porcentagem.

Veja como foi a votação na enquete desta semana.

Tiago é quem saiu da Fazenda 2021

Tiago Piquilo é quem saiu da Fazenda 2021 nesta quinta-feira (11), depois de uma trajetória e tanto no reality rural da Record TV. O participante dá adeus ao prêmio milionário que será entregue no fim do programa porque foi puxado da baia por Sthe Matos. Além disso, o sertanejo foi vetado da Prova do Fazendeiro e foi o primeiro nome confirmado entre a votação que definiu quem saiu da Fazenda 2021.

Entre as partes mais marcantes de sua participação no programa, Tiago foi acusado de sabonetar, ter medo de se posicionar no programa, mas protagonizou uma rivalidade com Mileide e Sthe nas últimas semanas.

Ao longo de sua participação no programa, o artista não foi fazendeiro, voltou de uma das roças e foi dono do Lampião do Poder por duas vezes.

Quem já foi eliminado?

A eliminação desta semana marca a oitava do reality da Record TV. Veja a ordem de quem saiu da Fazenda 2021 e quais foram as porcentagens:

Liziane Gutierrez: influenciadora digital foi derrotada por Nego do Borel e Solange Gomes na primeira roça e deixou a competição com 26,15% dos votos.

Mussunzinho: ator deixou a competição na segunda semana com 23,52% dos votos. A decisão do público dividiu a casa e provocou brigas entre Tati Quebra Barraco e Erika Schneider.

Erika Schneider: ex-bailarina do Faustão virou alvo da maioria do elenco da Fazenda 2021 depois de eliminar Mussunzinho. Com 30,24% dos votos, ela foi quem saiu da Fazenda 2021 na terceira semana.

Victor Pecoraro: o ator que deu vida a personagens em novelas da Rede Globo e foi o quarto eliminado do programa, com 22,82% dos votos. Aline Mineiro e Gui Araújo também estavam na roça.

Lary Bottino: a ex-amiga da Anitta teve uma estadia curta em A Fazenda 2021. A moça levou a pior na roça após receber 9,61% % dos votos, o menor percentual da edição.

Tati Quebra Barraco: funkeira que foi considerada favorita na primeira semana saiu da Fazenda 2021 na sexta roça. Ela recebeu apenas 15,78% dos votos e perdeu para Rico e MC Gui.

Erasmo Viana: o ex de Gabriela Pugliesi foi o sétimo eliminado. Erasmo foi para a roça contra Rico e Solange, mas recebeu apenas 19,91% dos votos.

Além dessas eliminações, o elenco da Fazenda 2021 também registrou a desistência de Medrado e a expulsão do cantor Nego do Borel, ambas nos primeiros dias de confinamento.

Veja quem ainda está no elenco da Fazenda 2021:

Aline Mineiro

Gui Araújo

Arcrebiano

Mileide Mihaile

Valentina Francavilla

MC Gui

Rico Melquiades

Solange Gomes

Marina Ferrari

Dynho Alves

Dayane Mello

Sthe Matos