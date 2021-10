Quem soltou fogos para MC Gui na Fazenda 2021? Entenda polêmica

Quem acompanha o reality da Record TV sabe que, na última quinta-feira (28), Tati Quebra Barraco deixou a competição por R$ 1,5 milhão. Além da decisão do público de manter Rico Melquiades e MC Gui na Fazenda 2021, um detalhe chamou a atenção: os fogos de artifício que puderam ser ouvidos quando Adriane Galisteu anunciou que o funkeiro seguiria na competição. A festa foi motivo de crítica nas redes sociais.

Thomaz Costa foi quem soltou os fogos para MC Gui na Fazenda 2021

Logo depois do anúncio de que MC Gui seguiria na Fazenda 2021, tanto os participantes do reality quanto o público pôde ouvir uma alta queima de fogos comemorando o resultado. Adriane Galisteu comentou o fato e chegou até a se explicar para o público dizendo que a produção da emissora não tinha nada a ver com o momento e que o autor dos barulhos era desconhecido.

Mas, com a rapidez da internet, logo foi descoberto que o ator Thomaz Costa foi quem soltou os fogos para festejar a permanência de MC Gui no reality. O ex-participante da Ilha Record usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores como foi a organização do momento. “Feliz que nossa vaquinha, nossos fogos deram certo”, escreveu o ator junto do vídeo do momento da queima.

Ele ainda contou que os seguranças da emissora tentaram interromper a queima de fogos, mas o grupo não pôde ser contido. A principal motivação para tamanha comemoração do ator é a amizade do ex-Carrossel com MC Gui. Desde o começo do programa, Thomaz Costa não escondeu a torcida pelo amigo.

Veja os vídeos publicados por Thomaz Costa:

Comemoração teve repercussão negativa nas redes sociais

Apesar de MC Gui ter ficado bastante feliz com a trilha sonora que ouviu durante o retorno para a sede da Fazenda 2021, a comemoração de Thomaz Costa não foi elogiada pelo público. Internautas usaram as redes sociais para chamar a atenção para o bem-estar dos animais do confinamento e lembrar que fogos de artificio costumam fazer com que os bichos fiquem estressados.

Fefito, famoso jornalista de fofoca e bastidores da TV, não poupou críticas em sua conta no Twitter e sugeriu, inclusive, que a emissora punisse os peões nas próximas ocasiões que a celebração barulhenta acontecesse em Itapecerica da Serra. “Não é justo com os animais. É desnecessário e desrespeitoso com os bichos, tarde da noite, levando susto e ficando com medo”, escreveu.

Críticas também foram publicadas por pessoas envolvidas no programa, como Lucas Selfie, que falou sobre a intensidade dos barulhos e disse ter ficado com dó dos animais. No entanto, a resposta do publico se intensificou depois que a própria equipe de MC Gui usou as redes sociais para comemorar o ‘apoio’ que o funkeiro estava recendo. “E vamos de fogos para o nosso peão”, compartilharam. Nas respostas, fãs do programa criticaram a atitude e acusaram o time do participante de compactuar com o sofrimento animal.

Thomaz Costa, o autor dos fogos, também não saiu ileso. O nome do ator foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais e entre as reclamações, internautas chamaram o amigo de MC Gui de ‘idiota’, ‘ridículo’ e ‘imbecil’.

Veja algumas das reações:

Mesmo com toda a cobrança nas redes sociais, nem a equipe de MC Gui ou a produção da Fazenda 2021 se pronunciaram sobre a queima de fogos.