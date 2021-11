Quem vai ganhar a Fazenda 2021? Parcial aponta vencedor do reality

Depois da eliminação de Valentina Francavilla, onze participantes seguem na competição, mas apenas um deles sairá milionário na final do confinamento. Quem vai ganhar a Fazenda 2021? Parcial da enquete do UOL e DCI apontam favoritos neste sábado, 20 de novembro.

Quem vai ganhar a Fazenda 2021?

De acordo com a parcial da enquete do UOL, que perguntou quem merece vencer o reality, Rico Melquiades é quem vai ganhar a Fazenda 2021. O participante recebeu 20,98% dos votos e ocupa a primeira posição.

Arcrebiano recebeu 18,45% dos votos e, para o público do reality, ocupa a segunda posição da lista de quem vai ganhar a Fazenda 2021. O peão é seguido por Dayane Mello, que recebeu 18,40% dos votos.

Mesmo com a polêmica do casaco de Rico Melquiades, que a modelo destruiu com uma faca, Dayane Mello ocupa a terceira posição da lista do favoritismo deste ano. Mileide Mihaile recebeu 17,39% dos votos e está em quarto lugar, seguida por Sthe Matos, com 8,48% dos votos, que completa o top 5 desta semana.

Veja a parcial da enquete do UOL:

01: Rico Melquiades (20,98% dos votos)

02: Arcrebiano (18,45% dos votos)

03: Dayane Mello (18,40% dos votos)

04: Mileide Mihaile (17,39% dos votos)

05: Sthe Matos (8,48% dos votos)

06: Gui Araújo (4,65% dos votos)

07: Aline Mineiro (4,36% dos votos)

08: MC Gui (3,10% dos votos)

09: Solange Gomes (2,33% dos votos)

10: Marina Ferrari (1,08% dos votos)

11: Dynho Alves (0,79% dos votos)

Arcrebiano, Dayane e Rico são os favoritos do público do DCI

Na enquete do DCI, o trio de favoritos se repete, mas é liderado por Arcrebiano. O ex-BBB é o favorito do público do DCI e recebeu 29,90% dos votos, liderando o ranking de quem vai ganhar a Fazenda 2021. Essa é a segunda semana que Bil aparece como o favorito ao prêmio na enquete a Fazenda 2021 do DCI.

Rico Melquiades é o segundo colocado do ranking, com 23,51% dos votos. Nesta semana, apesar das brigas com as amigas dentro do confinamento, Rico vive dias de glória mesmo sem saber: além do destaque na lista dos favoritos da edição, ele é o participante que ganhou mais seguidores na semana.

Apesar das críticas por destruir a roupa de Rico, Dayane também está entre as favoritas a ser eleita quem vai ganhar a Fazenda 2021. A modelo recebeu 25,35% dos votos, o que foi suficiente para colocá-la na terceira posição.

O top 5 dos favoritos do público ao prêmio de R$ 1,5 milhão é completo por Mileide Mihaile, com 14,19% dos votos, e Solange Gomes, que recebeu 3,25% dos votos. Dynho, Sthe Matos e Gui Araújo ocupam as últimas posições, todos com menos de 1% dos votos.

Participantes a Fazenda 2021: relembre todas as roças da edição

Primeira semana: Nego do Borel e Solange Gomes (salvos) | Liziane Gutierrez (eliminada)

Segunda semana: Arcrebiano e Dayane Mello (salvos) | Mussunzinho (eliminado)

Terceira semana: Dayane Mello e Tiago Piquilo (salvos) | Erika Schneider (eliminada)

Quarta semana: Gui Araújo e Aline Mineiro (salvos) | Victor Pecoraro (eliminado)

Quinta semana: Gui Araújo e Valentina Francavilla (salvos) | Lary Bottino (eliminada)

Sexta semana: Rico Melquiades e MC Gui (salvos) | Tati Quebra Barraco (eliminada)

Sétima semana: Rico Melquiades e Solange Gomes (salvos) | Erasmo Viana (eliminado)

Oitava semana: Dayane Mello e Sthe Matos (salvos) | Tiago Piquilo (eliminado)

Nona semana: Solange Gomes e Aline Mineiro (salvos) | Valentina Francavilla (eliminada)

