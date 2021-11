Rico deve se vingar de Day? Parcial da enquete a Fazenda diz que sim

Desde a semana passada, quando Dayane entrou para os assuntos mais falados da internet por destruir um casaco de Rico com uma faca, uma discussão tomou das redes sociais: Rico deve se vingar de Dayane? Segundo o resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 do DCI, a resposta é ‘sim’.

Parcial da enquete a Fazenda diz que Rico deve se vingar de Dayane

Em resposta ao tópico ‘Rico deve se vingar de Dayane?’, depois do episódio do casaco rasgado, 56,48% do público do DCI votou em ‘Sim, deve se vingar’. O resultado reforça um movimento que ganhou força nas redes sociais, principalmente no Twitter, na qual internautas brincam que estão prontos para ‘passar pano’ para Rico caso o peão resolva atacar Dayane na ‘mesma moeda’. “Ele vai estar no direito de defesa”, escreveu um dos fãs do programa na rede.

No entanto, a decisão do público na parcial da enquete a Fazenda 2021 não é unânime. Para 43,52% do público que votou, o peão não deve se vingar da modelo. Segundo comentários online, durante brigas entre os fãs no tópico ‘Rico Merece Respeito’, alguns internautas concluíram que a modelo estava sendo provocada e atitude foi apenas uma reação aos estímulos feitos por Rico.

Pouco antes da cena na qual Dayane sacou a faca contra a peça de roupa, o peão acusou a modelo de ser racista e revelou aos demais participantes algumas opiniões polêmicas sobre os confinados. Tanto Dayane quanto Valentina, que foi a 9ª eliminada da edição, foram alvos de Rico. Você concorda com a decisão dos votantes à parcial? Vote na enquete a Fazenda do DCI e opine.

Dayane pediu desculpas pelo casaco rasgado

Logo depois da eliminação de Valentina Francavilla, a principal aliada de Dayane na Fazenda, Aline Mineiro – que também estava na roça – resolveu revelar aos participantes do reality o que a modelo fez com o casaco de Rico. A notícia caiu como uma bomba para os confinados e Dayane virou alvo de críticas de todos os moradores.

A modelo falou que não se arrepende de ter feito e ainda atacou o peão dizendo que faria pior.

No entanto, pouco tempo depois, Dayane foi até Rico – que é o fazendeiro – pedir perdão por ter destruído a roupa dele. O ex-MTV aceitou as desculpas e disse que não vai excluir a peoa.

