Rico Melquiades é o peão mais popular da Fazenda 2021; veja por quê

Rico Melquiades é um dos nomes mais polêmicos da Fazenda 2021 e, desde a estreia do programa, tem divido a opinião tanto dos participantes quanto dos fãs do reality. O humorista e ex-participante do De Férias Com o Ex protagonizou algumas das maiores confusões do programa e, entre altos e baixos, se estabeleceu como o participante mais popular desta edição.

Rico Melquiades é o participante que ganhou mais seguidores na Fazenda 2021

Considerando a evolução dos participantes da Fazenda 2021 nas redes sociais, Rico Melquiades é o nome que se tornou mais popular nas redes sociais. Ele entrou para o programa com pouco mais de 500 mil seguidores no Instagram e, em pouco mais de 1 mês de confinamento, passou a contar com mais de 1,2 milhões de fãs no perfil.

Para alcançar esta marca, o alagoano ganhou mais de 700 mil novos seguidores na conta e se estabeleceu como o nome que mais cresceu nas redes sociais durante o programa. Desde o primeiro dia, Rico nunca perdeu seguidores.

Veja a evolução de Rico Melquiades nas redes sociais desde a estreia do reality, em 14 de setembro, até esta quinta-feira (28), segundo dados do CrowdTangle:

Para ter dimensão do tamanho do favoritismo de Rico Melquiades nas redes sociais, basta comparar o desempenho do peão com os números conquistados pelo nome que ocupa a segunda posição do ranking dos que mais ganharam seguidores: Aline Mineiro. Enquanto Rico está na primeira posição por receber 700 mil seguidores, a ex-panicat que está na vice-liderança recebeu pouco mais de 270 mil seguidores.

A diferença da primeira para a segunda posição é de mais de 430 mil seguidores.

Dos participantes que seguem na disputa, Arcrebiano é o único que perdeu seguidores nas redes. O ex-BBB registrou uma baixa de mais de 230 mil seguidores.

Vejas as principais brigas do peão na Fazenda

Um dos tópicos mais comentados da participação de Rico Melquiades é a quantidade de confusões e atritos que o peão protagonizou desde a estreia do programa. Relembre as cinco principais brigas de Rico na Fazenda 2021:

A primeira briga ao vivo da edição: logo na primeira dinâmica do programa, Rico viveu uma confusão e tanto com Solange Gomes. Ao vivo, os participantes trocaram gritos e Rico ficou irritado depois que Solange o chamou de ‘Feio’ e devolveu a ofensa dizendo que a ex-musa da Banheira do Gugu era uma ‘velha coroca’. Veja:

Rico Melquiades x Solange Gomes: os desentendimentos e atritos entre Rico e Solange não pararam e os participantes frequentemente se estranham no reality. Em uma das brigas, que começou por uma brincadeira do peão, Solange gritou com o humorista e disse que ‘rasgaria’ a cara dele fora do programa. A confusão entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais porque Rico respondeu a ameaça dizendo que sua mãe ‘quebraria’ Solange em uma briga. Assista ao momento:

Gritaria com Tati Quebra Barraco: quando duas personalidades fortes entram em conflito o resultado não tem como não ser caótico. E é assim que podem ser descritas as brigas de Rico e Tati Quebra Barraco. Em uma das vezes, a confusão da dupla aconteceu quando Rico Melquiades defendeu Erika em uma briga com MC Gui e a Tati se envolveu, o que irritou o peão. “Você foi chamada na conversa? Aqui você encontra um igual a você”, desafiou o peão. Veja:

Todos contra Rico: depois da eliminação de Erika Schneider, uma das melhores amigas do peão no programa, os membros do grupão usaram a abusaram das técnicas de deboche para irritar Rico. Em resposta às comemorações dos famosos sobre a eliminação da ex-bailarina do Faustão, Rico despejou o pó de café da casa no chão e rendeu uma das maiores confusões do programa.

Na briga, Victor jogou uma garrafa de creme de leite na cabeça de Rico Melquiades e, mais tarde, tanto o ator quanto Dynho Alves – que também acabou perdendo a paciência – foram acusados de agressão física. Assista a maior briga da Fazenda 2021:

MC Gui e a guerra eterna: a convivência de MC Gui com Rico Melquiades é um problema que tem aparecido desde a estreia do programa. Na sexta semana do reality, eles já se declararam os maiores rivais uns dos outros e protagonizaram diversas gritarias e ofensas no programa. Assista a uma delas: