Seguidores a Fazenda 2021: Rico ganhou 1,1 milhão de fãs; veja ranking

Valentina Francavilla foi eliminada da Fazenda 2021 e isso significa que mais uma semana chegou ao fim e é dia de avaliar a popularidade dos participantes do reality nas redes sociais. Por isso, o DCI organizou a lista de quais peões da Fazenda 2021 ganharam mais seguidores na internet entre os dias 12 a 19 de novembro.

Rico ganhou mais de 1 milhão de seguidores – A Fazenda 2021

Rico Melquiades foi o participante da Fazenda 2021 que ganhou mais seguidores nas redes sociais. Só no Instagram, o humorista recebeu mais de 1,1 milhão de novos fãs – número que foi o suficiente para colocá-lo, mais uma vez, no topo do ranking de crescimento de popularidade.

A forte procura pelo nome do ex-MTV nas redes sociais aconteceu em meio aos ataques que o peão sofreu de Dayane Mello e Valentina Francavilla. Na ocasião, depois de uma briga, Dayane destruiu um casaco de Rico com uma faca e polemizou na internet.

O saldo de crescimento de seguidores peão nesta semana é de sua trajetória na Fazenda 2021. Desde a estreia do reality, Rico ganhou mais de 2 milhões de seguidores. Veja o histórico de crescimento de seguidores de Rico Melquiades desde a estreia da Fazenda 2021, segundo Crowdtangle.

O favoritismo de Rico, nas redes sociais, é absoluto e o volume de novos fãs da vice colocada do ranking reforça essa afirmação. Aline Mineiro, que está no segundo lugar da lista, registrou o aumento de 120,5 mil novos seguidores em seu perfil no Instagram.

Solange Gomes, que tornou-se aliada de Rico nesta semana, ocupa a terceira posição. Ela recebeu mais de 108 mil novos seguidores em seu perfil, completando o top 3 de crescimento desta semana na Fazenda 2021.

Quais peões perderam seguidores?

Como nem tudo são flores, também tiveram participantes que perderam seguidores em seus perfis, nesta semana, na Fazenda 2021. O nome que perdeu a maior quantidade, no entanto, foi Dayane Mello. O perfil da modelo na rede teve uma queda de 31,6 mil seguidores, o que foi suficiente para colocar a participante na lanterna do ranking.

A baixa na popularidade de Dayane, que já foi mencionada como uma das favoritas do programa, acontece enquanto a peoa assumiu uma guerra contra Rico Melquiades.

Gui Araújo é o segundo nome que mais perdeu seguidores na Fazenda 2021: 3,7 mil menos seguidores. Sthe Matos também perdeu seguidores e completa a lista dos negativados da semana. Ela registrou a baixa de pouco mais de 1,3 mil seguidores.

Veja o ranking completo do crescimento de seguidores entre os participantes da Fazenda 2021:

01: Rico Melquiades (1,1 milhão de novos seguidores)

02: Aline Mineiro (120,5 mil novos seguidores)

03: Solange Gomes (108,4 mil novos seguidores)

04: Arcrebiano (48,5 mil novos seguidores)

05: Marina Ferrari (46,7 mil novos seguidores)

06: Mileide Mihaile (40,2 mil novos seguidores)

07: Dynho Alves (7,7 mil novos seguidores)

08: MC Gui (4,2 mil novos seguidores)

09: Sthe Alves (menos 1,3 mil seguidores)

10: Gui Araújo (menos 3,7 mil seguidores)

11: Dayane Mello (menos 31,6 mil seguidores na Fazenda 2021)

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do reality.