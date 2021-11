Quem ganhou e perdeu seguidores em A Fazenda 2021

Gui Araújo foi eliminado da Fazenda 2021 e, a partir desta semana, apenas dez famosos seguem na disputa por R$ 1,5 milhão. Com o fim de mais uma semana, chegou a hora de avaliar a popularidade dos peões e conferir a lista atualizada dos participantes da Fazenda 2021 que mais ganharam seguidores nas redes sociais ao longo da semana, entre os dias 19 e 26 de novembro.

Quem ganhou mais seguidores na Fazenda 2021?

Repetindo o sucesso das semanas anteriores, Rico Melquiades foi o participante da Fazenda 2021 que ganhou mais seguidores nas redes sociais. No Instagram, o peão atraiu mais de 152 mil novos fãs, número que foi mais do que o suficiente para colocá-lo no topo do ranking da semana.

Desta vez, o sucesso do participante aconteceu em meio a seu mandato como o fazendeiro e os diversos atritos com Dayane Mello e MC Gui. Desde a estreia do reality, em setembro, Rico ganhou mais de 2 milhões de seguidores na rede e se estabeleceu como o nome mais popular no ganho total de fãs. Segundo dados do Crowdtangle, não houve nenhuma semana na qual Rico perdeu seguidores.

O segundo lugar do ranking dos peões que ganharam mais seguidores na semana é ocupado por Aline Mineiro. A peoa, que foi quem contou para Rico e demais participantes que foi Dayane quem rasgou o casaco com uma faca, atraiu quase 60 mil novos fãs. Essa é a segunda semana consecutiva na qual Aline aparece na vice-liderança do crescimento de seguidores entre os participantes da Fazenda 2021.

Marina Ferrari é quem completa o top 3 desta semana. O perfil da influenciadora na rede, que ostenta mais de 4,4 milhões de seguidores, registrou o crescimento de mais de 53 mil novos fãs.

Veja o ranking completo do crescimento de seguidores entre os participantes da Fazenda 2021:

01: Rico Melquiades + 152,6 mil novos seguidores | total de 2,8 milhões seguidores

02: Aline Mineiro + 59,7 mil novos seguidores | total de 2,9 milhões

03: Marina Ferrari + 53,6 mil novos seguidores |total de 4,4 milhões

04: Solange Gomes + 48,2 mil novos seguidores |total de 582 mil

05: Mileide Mihaile + 48 mil novos seguidores |total de 4,4 milhões

06: Arcrebiano + 36,4 mil novos seguidores | total de 6,1 milhões

07: Dynho Alves + 9,1 mil novos seguidores |total de 9,4 milhões

08: MC Gui + 1,8 mil novos seguidores |total de 7,9 milhões

09: Dayane Mello +1,7 mil novos seguidores | total de 1,2 milhão

10: Sthe Matos – 61,5 mil seguidores na Fazenda 2021 | total de 9 milhões seguidores

Sthe Matos perdeu 61,5 mil seguidores no Instagram

Como nem tudo são flores, nessa semana Sthe Matos foi a única participante da Fazenda 2021 que perdeu seguidores. A influenciadora, que tem rendido polêmicas fora do programa por conta da aproximação com Dynho, registrou a queda de mais de 61,5 mil seguidores.

Essa não é a primeira vez que Sthe perde seguidores enquanto está confinada na Fazenda 2021, mas é a semana com a maior queda em quantidade de fãs.

Apesar de ser a única participante que registrou o crescimento negativo na semana, Sthe não está isolada em uma situação não muito agradável: tanto Dayane quanto MC Gui tiveram crescimento bem pequenos e quase se juntaram a Sthe no ranking de perda.

Qual deles é o participante que merece ganhar o programa depois da saída de Gui Araújo? Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e dê a sua opinião.