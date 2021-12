Seguidores a Fazenda 2021: Rico ganhou 3 milhões de fãs desde estreia

Uma preocupação bastante presente para os participantes da Fazenda 2021 é a quantidade de seguidores que eles têm nas redes sociais. Para a maioria dos peões, esse mistério já chegou ao fim, mas para os finalistas essa é uma surpresa que ainda será descoberta. Além de mostrar a evolução dos perfis nas redes sociais, o ganho de fãs online serve como um indicativo da popularidade dos participantes entre o público.

Rico é o campeão no ganho de seguidores na Fazenda 2021

Desde a estreia da Fazenda 13, em setembro deste ano, o perfil de Rico Melquiades no Instagram registrou um crescimento significativo no número de seguidores. O humorista ainda não sabe mas, enquanto esteve confinado na disputa, ganhou mais de 3 milhões de seguidores na Fazenda 2021. O peão tinha pouco mais de 300 mil fãs no perfil antes do reality e isso significa que, em 3 meses, o perfil de Rico ficou 755% mais popular.

Recentemente, a equipe do participante usou a plataforma para celebrar a conquista online. “Ele vai morrer quando ver isso”, escreveram. Veja a publicação:

Rico é o participante que mais ganhou seguidores na Fazenda 2021 – inclusive quando consideramos os participantes que já foram eliminados – de acordo com o Crowdtangle, uma ferramenta de análise de dados das redes sociais. Sozinho, Rico ganhou mais de 5 vezes a soma de novos seguidores conquistados por todos os outros finalistas da edição. E não é para menos. Durante a participação no reality, Rico recebeu o apoio de nomes populares nas redes, como Jojo Toddynho – vencedora da última edição do reality.

Arcrebiano perdeu seguidores, mas é sucesso nas enquetes

Ao contrário de Rico, que só ganhou seguidores, Arcrebiano é o único participante que ainda está na Fazenda 2021 que registrou uma baixa em seus perfis. No Instagram, desde a estreia, o ex-BBB perdeu quase 130 mil fãs na rede. Apesar da perda, ele é o peão com maior popularidade na rede, uma vez que acumula mais de 6 milhões de seguidores.

A perda de seguidores de Bil enquanto esteve na Fazenda 2021 se deve às trocas de aliança que viraram constantes para o peão. Do meio do programa em diante, quando se desprendeu do ‘grupão’ e encontrou harmonia com Rico e Solange, Bil passou a voltar a crescer, mas ainda não suficientemente para superar a quantidade de fãs que tinha antes da estreia do reality, como mostra o gráfico de ganho de seguidores do participante ao longo da Fazenda 2021. Confira:

Tanto Marina Ferrari quanto Solange Gomes, que completam o time de finalistas do reality, tiveram resultado positivos ao longo do confinamento.

VEJA O RANKING DE GANHO DE SEGUIDORES PELOS PARTICIPANTES DA FAZENDA 2021 DESDE A ESTREIA:

01: Rico Melquiades (+3,1 milhões de novos seguidores)

02: Marina Ferrari (+390,9 mil novos seguidores)

03: Solange Gomes (+317,1 mil novos seguidores)

04: Arcrebiano (menos 129,8 mil seguidores durante a Fazenda 2021)

Final a Fazenda 2021 será em 16 de dezembro

O desfecho da competição da Fazenda 2021 será no dia 16 de dezembro e a transmissão do programa vai começar às 22h45 (horário de Brasília), ao vivo, na Record TV e PlayPlus.

A final contará com a presença de todos os ex-participantes da edição – exceto Nego do Borel (expulso) e Fernanda Medrado (desistência). O resultado será anunciado por Adriane Galisteu na quinta-feira (16).

