Tudo sobre a Fazenda 2021 após 7 semanas de reality

O reality da Record TV está a todo vapor e, como não poderia ser diferente, os famosos confinados já protagonizaram situações de todo tipo em meio aos dramas da competição. Veja tudo sobre a Fazenda 2021 da estreia até a sétima semana.

Quais participantes foram eliminados?

Mesmo que na primeira semana não tenha tido participantes eliminados pelo público, o saldo de baixas entre o elenco da Fazenda 2021 é alto. Isso acontece porque, logo nos primeiros dias, dois dos nomes mais fortes do começo do reality deixaram o confinamento: Fernanda Medrado desistiu da competição e Nego do Borel foi expulso.

A expulsão de Borel é um dos principais tópicos quando o assunto é tudo sobre a Fazenda 2021 nas primeiras semanas. O cantor foi convidado a sair do reality ao ser acusado de assediar Dayane Mello, quando a modelo estava bêbada, depois de uma das festas do programa.

A eliminação do peão aconteceu de forma inesperada, uma vez que Nego foi o participante mais votado do público na primeira roça do reality.

Do modo ‘tradicional’, seis famosos já deixaram a Fazenda 2021. Veja a ordem das eliminações:

Primeira semana: Liziane Gutierrez, influenciadora de 35 anos, foi o primeiro nome a deixar a competiççao por R$ 1,5 milhão. Ela levou a pior na votação contra Nego do Borel e Solange Gomes.

Segunda semana: diretamente envolvido nos assuntos mais comentados sobre a Fazenda 2021 na segunda semana, Mussunzinho foi o segundo eliminado do programa. Ele, que é ator e filho do humorista Mussum, foi para a roça indicado por Erika Schneider – fazendeira que acusou o colega de machismo – e acabou deixando o programa ao perder para Dayane Mello e Arcrebiano.

Terceira semana: do poder para a berlinda, Erika foi a terceira eliminada da Fazenda. Ela levou a pior contra Tiago Piquilo e Dayane Mello e deixou o programa depois de uma semana conturbada. A ex-bailarina do Faustão despertou a fúria do grupão enquanto fazendeira e acabou na berlinda como a mais votada pela casa na semana seguinte.

Quarta semana: o ator que deu vida a personagens em algumas das principais novelas da Rede Globo foi o quarto eliminado do programa. Victor foi para a roça contra Aline Mineiro e Gui Araújo, mas foi o menos votado.

Quinta semana: peoa que entrou para substituir Fernanda Medrado teve uma estadia curta na Fazenda 2021. Ela levou a pior em uma roça contra Aline Mineiro e Gui Araújo.

Sexta semana: uma das favoritas do começo do programa, Tati Quebra Barraco foi a sexta eliminada da Fazenda 2021. Ela recebeu a menor quantidade de votos na roça contra MC Gui e Rico Melquiades.

PARTICIPANTES DE A FAZENDE 2021

Aline Mineiro

Gui Araújo

Arcrebiano

Mileide Mihaile

Dayane Mello

Valentina Francavilla

MC Gui

Rico Melquiades

Sthe Matos

Solange Gomes

Erasmo Viana

Marina Ferrari

Dynho Alves

Tiago Piquilo

Acompanhe as últimas notícias de A Fazenda 2021