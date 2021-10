Valentina desconfia que está grávida e fala em expulsão da Fazenda 2021

Valentina está grávida? Durante uma conversa com Tati Quebra Barraco, na noite deste domingo (24), a peoa falou sobre a desconfiança de gravidez e disse ter medo de ser expulsa da Fazenda 2021.

Valentina grávida? Peoa suspeita de gravidez

A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho falou, durante uma conversa entre as peoas, que está preocupada porque sua menstruação está atrasada. O que deixou Valentina nervosa, além do fato de poder estar esperando um próximo filho, é que a necessidade de ter um acompanhamento médico fora do reality acabaria fazendo com que ela fosse desclassificada do programa.

Tati Quebra Barraco, que protagonizou uma confusão com Rico Melquiades na dinâmica da discórdia desta semana, tentou acalmar a amiga e disse que, muitas vezes, o atraso da menstruação pode acontecer por conta de estresse e sobrecarga do sistema nervoso.

Depois que Valentina contou que a gravidez não seria impossível, a funkeira concordou que uma gestação poderia significar o fim da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Tati lembrou que as tarefas diárias que os confinados precisam fazer para o tratamento dos animais e as provas do programa poderiam ser prejudiciais para a boa evolução da gravidez, ainda mais quando considera que Valentina é uma mulher de 41 anos. A italiana lembrou ainda que a quantidade de remédios que toma por conta da depressão também pode afetar a situação hormonal do corpo, mas isso não aliviou sua preocupação.

Se for confirmado que Valentina está grávida, a peoa pode ser a próxima baixa ‘atípica’ do programa, depois da desistência de Fernanda Medrado e a expulsão de Nego do Borel da Fazenda 2021.

Peoa escolheu um lado e se diz uma ‘nova mulher’

Com pouco mais de um mês de programa, é possível classificar a trajetória de Valentina na Fazenda 2021 em duas fases: a ‘saboneteira’ e a ‘nova mulher’. No começo do programa, a peoa costumava votar ‘com amor’ e fugir das confusões do confinamento, além de evitar se posicionar nas dinâmicas do programa. Ela ficou conhecida entre os peões como a ‘saboneteira’ da edição, mas essa não é mais uma realidade.

A aproximação da peoa com Rico e Dayane acabou incomodando o ‘grupão’ e rendeu as primeiras brigas de Francavilla no reality. Ela não gostou do julgamento, assumiu estar ‘do lado’ dos excluídos da edição e passou a expor sem medo sua opinião na competição, anunciando que é ‘uma nova mulher’ e que a ‘Valentina antiga está morta’.

Veja como foi o momento que a própria peoa anunciou que estaria mudando a postura no programa e atacou Gui Araújo:

A produção da Fazenda 2021 ainda não se pronunciou se vai tomar alguma providência para conferir se Valentina está grávida dentro do confinamento.