Valentina na Hora do Faro acaba com Dayane; saiba como assistir

Valentina Francavilla foi a 9ª eliminada da Fazenda 2021 e, como já faz parte da agenda oficial da eliminação, participou da Hora do Faro. Durante a tradicional dinâmica entre os peões com a eliminada, no entanto, Valentina surpreendeu ao detonar Gui Araújo e Dayane Mello.

Valentina chamou Dayane de ‘Cruel’ na Hora do Faro

Quem acompanha a participação dos eliminados da Fazenda no programa de Rodrigo Faro sabe que, semanalmente, os peões precisam distribuir plaquinhas com adjetivos positivos ou negativos para os ex-colegas de confinamento que ainda estão na competição. Nesta semana foi a vez de Valentina causar na Hora do Faro.

Indo contra suas últimas palavras dentro do confinamento, a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho detonou Dayane Mello – considerada sua melhor amiga – durante a brincadeira. Para a italiana, Day é uma pessoa “Cruel”, “Irresponsável”, “Oportunista”, “Manipuladora” e “Desleal”.

A eliminada também assistiu algumas cenas do reality e disse que a modelo é uma pessoa preconceituosa, além de confessar sentir vergonha de sua participação. Em resposta aos ataques de Valentina na Hora do Faro, Dayane se mostrou surpresa, lembrou que sempre foi próxima da atriz e disse respeitar a opinião da peoa.

As escolhas de Valentina chocaram os onze famosos que seguem na Fazenda 13 e devem render assunto ao longo de toda a semana. Nas redes sociais, internautas criticaram a eliminada e acusaram Valentina de tentar colocar toda a culpa de suas atitudes em Dayane. “Segura os seus B.O, minha filha”, escreveu um deles no Twitter.

Eliminada detonou Gui Araújo e foi só elogios para Rico

Os adjetivos entregues para Dayane não foram os únicos que surpreenderam durante a participação de Valentina na Hora do Faro. A peoa elogiou Gui Araújo e atacou Rico Melquiades em seu último dia no reality, mas inverteu a situação em sua participação no programa de Faro.

Depois da reconciliação com o ex-namorado de Anitta, Valentina deu 13 plaquinhas para o peão – todas com adjetivos negativos. São eles:

Desleal

Sabonete

Covarde

Mentiroso

Enganação

Desonesto

Dissimulado

Cruel

Ganancioso

Grosseiro

Mau-Caráter

Trapaceiro

Preguiçoso

Enquanto o apresentador lia as conclusões de Valentina na Hora do Faro para os peões que ainda estão no reality, os participantes ficaram impressionados e, alguns deles, até riram. Sthe Matos, que é próxima de Gui, foi uma delas.

Ao mesmo tempo, Valentina disse que Rico é inteligente e engraçado. Ela ainda disse que o peão é verdadeiro e quer reconstruir a amizade com ele fora do contexto da competição. Em resposta, Rico se emocionou e pediu desculpas pelas brigas que teve com a ex-peoa. “Eu nunca lhe traí aqui, eu sempre pensei em você”, disse.

Quando ainda estava dentro do reality e em meio a briga com o humorista, Valentina disse para Dayane que Rico era a pior pessoa do programa e garantiu que foi humilhada por ele.

Como assistir o programa de Rodrigo Faro?

A participação de Valentina na Hora do Faro, da Record TV, será exibida no próximo domingo (21), às 15h15 (horário de Brasília). Para assistir ao programa, existem dois formatos oficiais:

Hora do Faro na TV: para assistir na TV, é preciso ter acesso a um aparelho de televisão. Com ele conectado à antena, é só sintonizar na Record TV. Além da participação do eliminado da Fazenda 2021, todo o programa de Rodrigo Faro é gravado, o que garante – pelo menos normalmente – que o horário da Hora do Faro seja respeitado pela emissora.

Hora do Faro Online: quem preferir assistir pela internet precisa visitar o PlayPlus – o streaming oficial da emissora. Por lá, no módulo gratuito, é possível acessar o sinal aberto da Record TV, o mesmo transmitido nos televisores do país. Para isso, é preciso inserir dados como nome e e-mail e criar uma conta gratuita no aplicativo.

O PlayPlus também oferece um plano pago, com uma assinatura que custa R$ 12,90 ao mês e dá ao usuário o sinal de nove câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas. A plataforma é compatível com celulares, Smart TVs, computadores e tablets, mas só funciona com acesso à internet.

Acompanhe todas as novidades da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do reality.