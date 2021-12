Veja quem é a noiva de MC Gui e entenda nova polêmica na Fazenda

Nesta semana, depois de uma das festas da Fazenda 2021, cenas de MC Gui com Aline Mineiro chamaram a atenção dos internautas e afetaram, inclusive, o relacionamento do funkeiro com a noiva fora do confinamento. Saiba quem é a noiva de MC Gui e entenda qual é a polêmica da vez na Fazenda 2021.

Quem é a noiva de MC Gui?

Em agosto deste ano, antes da estreia do reality da Record TV, MC Gui usou as redes sociais para compartilhar com os fãs que seu namoro com Beatriz Michelle evoluiu e os pombinhos tornaram-se noivos. Na época, os casal exibiu alianças e trocou declarações nas redes sociais do modo ‘tradicional’, com o funkeiro ajoelhado e se declarando à amada.

Beatriz Michelle é dançarina e o namoro com MC Gui começou em abril de 2019. Atualmente, ela trabalha como bailarina do Faustão e está confirmada no programa diário que o apresentador está prestes a comandar na Band TV. Nas redes sociais, Bia Michelle, como prefere ser chamada, é um sucesso e coleciona mais de 685 mil seguidores.

Apesar de já ter uma carreira artística extensa como bailarina, a dúvida sobre quem é a noiva de MC Gui ganhou mais destaque nesta semana, depois que comportamentos do peão com Aline Mineiro, dentro da Fazenda 2021, incomodaram a dançarina.

Polêmica em A Fazenda 2021

Quem assistiu a Festa Chocolate, uma das últimas que rolou na Fazenda 2021, sabe que o comportamento de alguns peões ficou bastante ‘afetado’ pelo álcool e MC Gui foi um deles. O peão se aproximou de Aline Mineiro e viveu momentos considerados intensos com a participante dentro do programa e, durante uma das cenas que mais repercutiu nas redes sociais, deu a entender que estava excitado com a colega de reality. Uma suporta movimentação no edredom chegou aparecer na internet e viralizou entre os fãs do programa.

Pouco tempo depois, a noiva de MC Gui resolveu falar sobre o caso e disse que estava bem. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas: a dançarina passou a aparecer nos stories sem sua aliança de noivado.

Em um dos vídeos que publicou com o noivo no passado, a bailarina comentou ‘O tombo veio, Galera’ e confessou para os seguidores que não gostou nem um pouco do comportamento de MC Gui com Aline Mineiro dentro da Fazenda 2021. A noiva de MC Gui falou à coluna de Leo Dias, no Metrópoles, sobre a situação e disse que não gostou da situação. “Eu não aceito, mas não posso afirmar o que rolou até que ele me esclareça o que realmente aconteceu”, disse.

Beatriz ainda disse que vai esperar o noivo sair do confinamento para tirar suas conclusões, mas destacou que não vai aceitar ser rebaixada pelo amado. “Fazemos de tudo pelo outro e recebemos isso em troca”, escreveu em uma tweet. A noiva de MC Gui também aproveitou o momento para falar sobre decepções e superação.

Final da Fazenda 2021 será em 16 de dezembro

A final da Fazenda 2021 está marcada para o próximo dia 16 de dezembro, quinta-feira. O reality vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília) na Record TV e PlayPlus. A grande final do reality contará com quatro finalistas e o caminho até o último dia de programa conta ainda com eliminações múltiplas.

Acompanhe as principais novidades da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro de tudo o que acontece no reality rural da Record TV.