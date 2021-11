Veja quem ganhou ou perdeu seguidores na Fazenda 2021 nesta semana

Com a eliminação de Tati Quebra Barraco, na última quinta-feira (28), o clima esquentou dentro do reality rural da Record TV e a convivência entre os peões pesou. Com os acontecimentos recentes, na última semana, quais peões foram os mais populares e ganharam seguidores na Fazenda 2021?

Quem ganhou mais seguidores na Fazenda 2021?

Assim como nas semanas anteriores, Rico Melquiades foi o peão que ganhou mais seguidores durante a semana na Fazenda 2021. Entre os dias 25 de outubro e 31 de outubro, o humorista atraiu mais de 186 mil novos fãs no Instagram. O dia no qual enfrentou Tati Quebra Barraco na roça foi o mais popular para Rico, que registrou mais de 90 mil novos fãs apenas na quinta-feira (28).

Em segundo lugar aparece Aline Mineiro, com 28,8 mil novos seguidores. MC Gui ocupa a terceira posição e recebeu pouco mais de 23 mil novos fãs. A diferença entre Rico e os ocupantes do segundo e terceiro lugar é de mais de 150 mil pessoas, o que reforça a ideia de que o ex-MTV é o favorito da edição.

A lista de quem ganhou seguidores é completa com Tiago Piquilo, Solange Gomes, Mileide Mihaile, Erasmo e Valentina Francavilla. No oposto de Rico, o mais seguido, está Arcrebiano, que perdeu mais seguidores no período.

Seis peões perderam seguidores na semana

Arcrebiano também segue na mesma tendência das semanas anteriores. O ex-BBB é o nome que perdeu mais seguidores ao longo dos últimos 7 dias, acumulando uma baixa de mais de 19,8 mil fãs no Instagram. O peão, que entrou para o reality com mais de 6,3 milhões de fãs, se aproxima da marca de 6 milhões de seguidores na plataforma antes do segundo mês de confinamento.

Na sequência aparece Sthe Matos, que é a fazendeira da semana e se aproximou ainda mais de Arcrebiano. A vencedora do Paiol Tik Tok perdeu mais de 13,6 mil seguidores. Gui Araújo ocupa a terceira posição da lista e perdeu mais de 10,8 mil fãs.

O ranking dos que perderam seguidores nesta semana na Fazenda 2021, no entanto, conta com um nome inédito: Dayane Mello. A modelo registrou uma baixa de 6,4 mil fãs no Instagram. A resposta do público nas redes sociais aconteceu depois que a peoa protagonizou atritos com Rico, Aline e Valentina – os seus aliados no programa.

Na noite do último domingo (31), inclusive, Aline Mineiro chorou ao descobrir que Dayane Mello falou sobre ela pelas costas. Veja:

Dynho Alves e Marina Ferrari também perderam seguidores na Fazenda 2021 durante a última semana.

Ranking atualizado de crescimento nas redes sociais:

01: Rico Melquiades (mais 186 mil seguidores)

02: Aline Mineiro (mais 28,8 mil seguidores)

03: MC Gui (mais 22,9 mil seguidores)

04: Tiago Piquilo (mais 7,1 mil seguidores)

05: Solange Gomes (mais 5,1 mil seguidores)

06: Mileide Mihaile (mais 4,9 mil seguidores)

07: Erasmo Viana (mais 4,3 mil seguidores)

08: Valentina Francavilla (mais 3,7 mil seguidores)

09: Dynho Alves (menos 5,2 mil seguidores)

10: Marina Ferrari (menos 6,1 mil seguidores)

11: Dayane Mello (menos 6,4 mil seguidores)

12: Gui Araújo (menos 10,8 mil seguidores)

13: Sthe Matos (menos 13,6 mil seguidores)

14: Arcrebiano (menos 19,8 mil seguidores)

Fonte: Crowdtangle