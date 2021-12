Votação + A Fazenda 2021: porcentagem parcial da enquete da final

A votação para definir o grande vencedor do reality rural da Record TV está a todo vapor e, enquanto a grande final não acontece, é possível ter uma ideia de quem vai levar o prêmio de R$ 1,5 milhão: Rico, Solange, Bil ou Marina? A Fazenda 2021 ao olhar para as parciais. Veja o que a votação A Fazenda e a porcentagem.

Votação A Fazenda porcentagem – quem ganha?

De acordo com a enquete do DCI, que perguntou quem deve ganhar o reality, Rico Melquiades lidera a votação com 55,84% dos votos. Isso significa que o peão tem o apoio de mais da metade de todos os votantes do portal e deverá ser o grande vencedor.

Arcrebiano é quem aparece na sequência. O ex-BBB recebeu 34,20% dos votos e é apontado como o vice campeão, ocupando a segunda posição do possível ranking final do reality. Caso o resultado seja confirmado, Bil viverá extremos nos dois maiores realities do país: ele saiu na segunda semana do BBB e sairia como o segundo colocado na final da Fazenda.

Solange Gomes tem 5,64% dos votos e ocupa a terceira posição. Marina Ferrari, que completa o time de finalistas, foi indicada como a favorita ao prêmio com 4,32% dos votos na enquete a Fazenda 2021 do DCI. Veja o resultado parcial da votação com porcentagem, em gráfico, sobre o final da Fazenda:

Quem deve ganhar a Fazenda 2021: vote em Rico, Sol, Bil ou Marina

Votação R7

Vale lembrar que a porcentagem da votação a Fazenda 2021 do DCI é uma previsão do resultado final. A enquete oficial da Fazenda 2021 é feita no R7, o portal oficial da Record TV na internet. Todos os votos gerados no R7 são computados e considerados no resultado final do reality.

Para votar, visite o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13 e localize a enquete oficial. O banner está em destaque, logo abaixo do menu principal, e mostra em destaque a pergunta ‘Quem você quer que vença a Fazenda 13?’. Com o participante favorito escolhido, é só clicar na foto, concluir a etapa ‘Sou Humano’ e apertar o botão ‘Votar’. Uma mensagem com a confirmação da computação do voto será exibida no final do processo.

Para participar da votação e ajudar a definir a porcentagem da final da Fazenda 2021 é preciso ter acesso à internet e o processo pode ser repetido quantas vezes o internauta desejar.

A grande final da Fazenda 2021 e a revelação do resultado oficial com porcentagem de votação está marcada para esta quinta-feira, 16 de dezembro. O programa vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. Acompanhe as últimas notícias do reality e fique por dentro do desfecho da Fazenda.