Votação A Fazenda: Tiago, Dayane ou Sthe, parcial diz quem vai sair hoje

Tiago, Dayane e Sthe estão em perigo, os três participantes não se deram nada bem essa semana e caíram na oitava roça da edição. Quem entre eles vai deixar o programa nesta noite de quinta-feira (11)? Para descobrir a resposta, consultamos a parcial da votação de A Fazenda na enquete sobre quem deve sair do DCI!

Votação parcial de A Fazenda indica quem vai sair

Por enquanto, Dayane é a roceira desta semana que tem a maior antipatia do público. A modelo está com 70,52% dos mais de 55 mil votos somados até agora na enquete ‘quem deve sair’. A ex-BBB Itália está muito a frente dos demais adversários e tem um percentual difícil de ser batido.

A segunda posição é de Sthe Matos, a influenciadora digital tem 23,34% dos votos. A diferença para a primeira e segunda colocação da parcial de votação de A Fazenda 2021 é de 47,28%.

Em último lugar da enquete sobre quem deve sair, e com aparente tranquilidade na disputa pela permanência, está Tiago Piquilo. O cantor sertanejo soma apenas 6,15% na votação sobre A Fazenda 2021.

Votação oficial de A Fazenda no R7

A primeira coisa a ser dita é: a votação oficial de A Fazenda pede que o público vote em alguém para ficar, ou seja, você deve salvar um participante e não eliminá-lo, por isso é importante atenção na enquete do R7, para que não aconteça enganos.

Para votar é simples, não é necessário ter login no site do programa ou muito menos pagar nada, qualquer um pode votar e quantas vezes quiser. Você precisa ir ao site da Record, em https://www.r7.com/, e em seguida clicar na aba do reality show, a votação de A Fazenda será a primeira opção nesta nova página, clique nela.

Depois disso, confira os nomes e fotos dos roceiros da semana e clique em quem você deseja salvar. Em seguida selecione a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs e depois confirme a sua decisão ao apertar ‘votar’. Pronto! Você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado no sistema de A Fazenda e poderá repetir o processo para votar novamente.

Quem escapou da berlinda?

Gui Araújo foi o sortudo da semana, ele escapou da votação popular de A Fazenda 2021 e ainda conquistou o posto de fazendeiro. Esta é a terceira vez que o influenciador digital conseguiu o chapéu, ele é o peão desta edição que mais venceu a prova do fazendeiro até agora. Tiago não pôde participar da disputa, pois foi vetado por Araújo durante a noite de formação de roça.

Que horas começa a eliminação hoje – 11/11?

De acordo com o cronograma oficial da TV Record, o programa de hoje irá começar às 22h45, depois da exibição de Quando Chama o Coração. A votação de A Fazenda no site do R7 fica aberta até o horário do programa e é encerrada ao vivo por Adriane Galisteu, pouco antes da apresentadora informar o nome do eliminado.

