Quando Chama o Coração: Elizabeth fica grávida de Jack?

Após a morte de Jack (Daniel Lissing), a pequena cidade de Hope Valley precisa lidar com a perda do querido policial. Algo inesperado vai acontecer na vida da protagonista vivida por Erin Krakow em Quando Chama o Coração, quando Elizabeth aparentar estar grávida.

Elizabeth engravida em Quando chama o Coração?

Elizabeth terá um filho nos próximos capítulos de Quando chama o Coração e dará o nome de seu amado para o herdeiro, que será batizado como Jack Jr. A mulher não teve a chance de descobrir a gravidez antes do final trágico do policial, Abigail (Lori Loughlin) começa a suspeitar dos sintomas de Elizabeth depois do funeral do personagem de Daniel Lissing.

Após confirmar sua gravidez em Quando Chama o Coração, Elizabeth passa a lidar com o luto e saudade de Jack, mas tem um novo recomeço e da início a preparação de chegada de seu bebê.

Quando chega o momento em que ela finalmente dará a luz, a professora fica presa em uma nevasca e passa por maus bocados. Mas no final, tudo dará certo e seu bebê nascerá saudável.

Filho de Elizabeth em Quando Chama o Coração

O filho de Jack e Elizabeth em Quando Chama o Coração é interpretado por duas crianças, os gêmeos Gunnar Reid Taylor e Lincoln David Taylor.

A dupla se reveza nas cenas da produção, mas como são gêmeos, o público nunca percebe a mudança. A prática é comum, muitos personagens bebês ou de crianças pequenas nas telinhas são interpretados por gêmeos – como as irmãs Olsen em Três é Demais, Cole e Dylan Sprouse em Friends, entre outros – por conta das regras que determinam em quais situações e por contas horas um ator mirim pode trabalhar.

Morte

Nas últimas cenas de Jack Thornton em Quando Chama o Coração, o policial está de plantão e guia um grupo de recrutas quando acontece um deslizamento de terra. O herói se arrisca para ajudar os colegas, a maioria sem experiência, e consegue salvar todos os recrutas, no entanto, não tem a mesma sorte.

Jack não consegue escapar do deslizamento e morre, deixando para trás os amigos, a família e a amada Elizabeth, que ele não fazia ideia que estava grávida em Quando Chama o Coração.

Quando acaba a exibição da Record?

Atualmente a produção já exibiu mais de 50 capítulos na TV brasileira. O episódio que será exibido hoje, quarta-feira, 10 de novembro, será o de número 55, sendo assim, ainda restarão 31 a serem exibidos, o que daria pelo menos mais umas 6 semanas de Quando Chama o Coração no ar – Se a Record não fizer nenhuma alteração na edição ou ordem dos capítulos.

Isso também acontecerá se a emissora de Edir Macedo exibir as 8 temporadas que já foram lançadas de Quando Chama o Coração – a Netflix só tem 5 delas em seu catálogo, a série está renovada e ainda ganhará novos episódios. Atualmente o canal está exibindo o final da quinta temporada e a partir de quinta-feira (11) já dará início aos episódios do sexto ano da série canadense.

