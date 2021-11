Votação do R7: votar para eliminar Erasmo, Rico ou Sol da Fazenda

A 7ª roça da Fazenda 2021 está formada e Erasmo, Rico e Solange disputam a permanência no programa por meio do voto popular. Participe da votação R7 e ajudar a definir quem será o o eliminado desta quinta, dia 4 de novembro.

Vote na enquete A Fazenda 2021: quem deve ficar da fazenda 2021

Votação R7 – quem está na roça

Marina, Rico e Solange se enfrentam na roça desta semana e, nesta quinta-feira (04/11), um deles deixará a competição da Record TV. Para decidir quem permanece e quem sai do reality, o público deve responder a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’ e o menos votado será o eliminado.

Assim como nas semanas anteriores, o público é quem decidirá qual dos famosos deixará a competição. A votação está aberta, e para participar da decisão basta acessar o www.r7.com – portal oficial da Record TV -, encontrar o banner da Fazenda 2021 e escolher seu favorito entre as opções.

Com a página inicial do R7 aberta, clique no banner com a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda?’, fixado no topo do site. Depois, uma página com as fotos e nomes dos roceiros da semana será exibida em um formato de enquete. Nela, só é preciso escolher e selecionar quem deve permanecer no programa e, depois, confirmar o voto.

Em alguns dos casos a confirmação de humanidade entra para o passo a passo de como votar no R7, mas não é uma etapa fixa do processo. Isso serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e garantir que a escolha anunciada no programa ao vivo não seja manipulada.

Não é preciso criar nenhum tipo de cadastro para votar no R7, o que torna o processo mais rápido e fácil.

Marina ganhou a Prova do Fazendeiro

Depois de entender o passo a passo de como votar no R7, é importante recapitular como a roça desta semana foi desenhada. Na última terça-feira (2), noite de formação da roça, quatro nomes foram condenados para a berlinda da semana: Rico Melquiades, Solange Gomes, Erasmo Viana e Marina Ferrari.

Como já é tradicional na programação do reality da Record TV, a Prova do Fazendeiro foi disputada pelos roceiros (exceto Erasmo, que foi vetado) e Marina levou a melhor.

Para superar os concorrentes e escapar da roça, a influenciadora precisou superar Solange e Rico em uma prova de velocidade, pontaria e habilidade. Era preciso acertar dez bolas em alvos distribuídos em três etapas.

Depois do resultado da prova, Solange e Rico se juntaram a Erasmo para pedir votos do público. A eliminação de um deles será anunciada, ao vivo, na Record TV e PlayPlus, às 22h45 (horário de Brasília).

