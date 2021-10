Votação do R7: votar para eliminar Rico, Tati ou Gui da Fazenda 2021

A 6ª roça da Fazenda 2021 está formada e, nesta semana, Rico Melquiades, Tati Quebra-Barraco e MC Gui disputam a permanência no programa por meio do voto popular. Participe da votação R7 e ajudar a definir quem será o o eliminado desta quinta, dia 28.

Rico Melquiades, Tati Quebra-Barraco e MC Gui se enfrentam na roça desta semana e, nesta quinta-feira (28), um deles deixará a competição da Record TV. Para decidir quem permanece e quem sai do reality, o público deve responder a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’ e o menos votado será o eliminado.

Para votar no R7, não é preciso criar nenhum cadastro. Basta acessar www.r7.com, clicar no banner ‘A Fazenda 2021’ e escolher o peão ou peoa favorito. Uma página com os nomes e fotos dos três roceiros se abrirá e, para votar, basta clicar naquele que deve permanecer no reality.

Por último, basta confirmar a escolha e, em alguns casos, passar pela etapa de verificação. Essa serve para garantir que o voto que será computado está sendo dado por um ser humano e não por um robô.

Além disso, no R7, também é possível acompanhar o painel com todos os eliminados do programa e como estão os roceiros antes da noite da decisão.

Sthe ganhou a Prova do Fazendeiro – votação R7

A Prova do Fazendeiro que definiu a formação final da roça desta semana aconteceu nesta quarta-feira (27), durante o programa ao vivo. A dinâmica foi disputada por MC Gui, Tati Quebra Barraco e Sthe Matos. Na formação da roça desta semana, Dynho Alves vetou Rico Melquiades da disputa. O ex-MTV ocupou o banco de mais votado da casa e, por conta da decisão do marido de MC Mirella, foi o primeiro nome confirmado na votação desta semana.

Com a vitória de Sthe, a roça foi oficializada entre Rico, Tati e Gui.

Liziane Gutierrez: influenciadora foi a primeira eliminada do programa. Ela levou a pior na roça contra Solange Gomes e Nego do Borel.

Mussunzinho: filho do humorista Mussum, o ator deixou o reality na segunda semana. Ele acabou na roça indicado por Erika Schneider (fazendeira) e deixou o confinamento na votação contra Dayane Mello e Arcrebiano.

Erika Schneider: a ex-bailarina do Faustão despertou a fúria dos confinados depois de mandar Mussunzinho para roça alegando que o peão foi machista com ela. A maioria dos famosos não concordou com a peoa e Erika foi para a roça como a mais votada da sede. Ela deixou o programa na disputa contra Tiago Piquilo e Dayane Mello.

Victor Pecoraro: o ator de 43 anos foi o quarto eliminado do reality. Ele levou a pior na votação contra Aline Mineiro e Gui Araújo. Ele foi para a berlinda puxado da baia.

Lary Bottino: a mais recente eliminada do reality é a substituta de Fernanda Medrado. Lary foi para a roça porque sobrou no resta um e levou a pior na votação contra Valentina Francavilla e Gui Araújo. A peoa recebeu menos de 10% dos votos, sendo a menos porcentagem da edição até o momento.

