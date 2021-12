Votação R7: como votar para eliminar Mileide, Aline ou Sol da Fazenda

A 12ª roça da Fazenda 2021 está formada e, desta vez, a eliminação está entre Mileide, Aline e Solange. Na quinta-feira, 9 de dezembro, um dos roceiros vai dar adeus ao cobiçado prêmio de R$1,5 milhão que será entregue na grande final. Veja como participar da votação oficial do R7 e ajudar a decidir quem será o eliminado da semana.

Mileide, Aline e Solange são os nomes que estão na roça. A eliminação de um deles será nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, e a votação para essa decisão já está aberta. Para escolher o eliminado, é preciso responder a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’. O participante menos votado, ou seja, aquele que tiver o menor apoio na votação do R7, deixará a competição.

Para votar, basta acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. Por lá, procure a aba da Fazenda 2021, localize a votação e escolha seu favorito entre os roceiros da semana. É só clicar na foto de seu roceiro favorito e confirmar o voto.

Em alguns dos casos, a votação no R7 também pede para que o fã clique no botão ‘Sou Humano’. Ele serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e trapacear no resultado. Assim, a Record TV evita que a eliminação seja manipulada por hackers.

Para participar da votação no R7 não é preciso de nenhum cadastro.

Dynho ganhou a Prova do Fazendeiro

Dynho Alves foi quem ganhou a prova do fazendeiro e conseguiu escapar da roça desta semana. A Prova foi disputada por Dynho, Aline e Solange.

Como já faz parte da agenda oficial do reality, a Prova do Fazendeiro é disputada por três dos roceiros da semana e, desta vez, Mileide Mihaile foi quem ficou de fora. A influenciadora foi vetada por Solange Gomes, que foi para a berlinda porque sobrou no resta um.

Para ser eleito o fazendeiro da semana, o ex-marido de MC Mirella precisou mostrar habilidade e derrotar as concorrentes no programa ao vivo desta quarta-feira, 8 de dezembro.

Dynho viveu dias de atritos dentro do confinamento e está em constante atrito com Rico, Aline e Mileide. Essa é a primeira vez que o peão assume o cargo de fazendeiro e escapa da votação no R7.

