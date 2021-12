Votação R7 A Fazenda: votar para premiar Rico, Sol, Marina ou Bil

A última roça do reality rural da Record TV foi concluída e quatro participantes são finalistas: Marina Ferrari, Arcrebiano, Rico Melquiades e Solange Gomes. Na próxima quinta-feira, 16 de dezembro, um dos famosos será premiado com a quantia de R$ 1,5 milhão. Saiba como participar da votação da Fazenda no R7 escolher o vencedor do reality.

Enquete quem vai vencer A Fazenda: Rico, Solange, Bil ou Marina?

Votação R7 – A Fazenda 2021

A votação para definir o grande vencedor da Fazenda 2021 entre Marina, Bil, Rico e Solange. A decisão está nas mãos do público e a votação para definir o final da Fazenda 2021 está a todo vapor no R7, o portal oficial da Record TV na internet. Para escolher o vencedor e definir todo o ranking da final do reality, basta responder a pergunta ‘Quem deve vencer a Fazenda 2021?’. O participante mais votado, aquele que tiver o maior apoio do público, deixará o confinamento com o prêmio maior.

Para votar, é só acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. No site, é só encontrar a página da Fazenda 2021, localizar a última votação do programa e apoiar o seu peão favorito. Para escolher, basta clicar clicar na foto do finalista favorito e confirmar o voto.

Em alguns dos casos, a votação no R7 também pede para que o fã clique no botão ‘Sou Humano’. Ele serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e trapacear no resultado. Assim, a Record TV evita que a eliminação seja manipulada por hackers.

Quem deve ir para a final? Vote na última enquete a Fazenda 2021 no DCI antes do resultado oficial da votação R7.

Os finalistas

VENCEDORES DA ROÇA ESPECIAL 1:

Marina: a influenciadora foi a primeira participante confirmada na grande final do reality. Ela esteve na roça contra Mc Gui e Aline – ambos foram eliminados – e foi salva junto de Bil.

Arcrebiano: ‘Bil’ foi anunciado como finalista do reality rural da Record TV durante a berlinda que eliminou Aline e MC Gui. O participante já havia participado do BBB 21 e No Limite mas não conseguiu grandes resultados nas competições.

VENCEDORES DA ROÇA ESPECIAL 2:

Rico Melquiades: o peão tem movimentado o reality e já protagonizou brigas com todos os participantes e, em uma delas, acusou Dynho e Victor Pecoraro de agressão. Na roça final, ele derrotou Sthe e Dynho.

Solange Gomes: a participante que mais foi para a roça, a ex-musa da Banheira do Gugu voltou de 6 berlindas. Ela é polêmica e protagonizou diversos atritos no programa, trocou de alianças ao longo do jogo e ganhou o apoio popular.

Quando será a final?

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para o próximo dia 16 de dezembro, próxima quinta-feira, às 22h45 (horário de Brasília), tanto na Record TV quanto no PlayPlus. Até o último dia ainda será possível participar da votação do R7 na Fazenda 2021.

O favorito será premiado com R$ 1,5 milhão.

RELEMBRE TODOS OS PARTICIPANTES DA FINAL: