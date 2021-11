Votação R7: parcial atualizada indica quem fica na Fazenda 2021

A votação para definir quem será o 10º participante eliminado da Fazenda 2021 está no ar. Arcrebiano, Gui Araújo e Dayane Mello estão na roça e um deles deixará o reality da Record TV nesta quinta-feira, 25 de novembro. Veja o que diz a parcial atualizada da votação da eliminação desta semana, que acontece no R7.

Votação R7 parcial: quem fica na Fazenda 2021?

De acordo com a enquete do UOL, que indica uma parcial do possível resultado da votação do R7, Arcrebiano é o nome mais popular da roça desta semana na Fazenda 2021. O peão, que acabou na berlinda depois de sobrar no resta um, recebeu 62,79% dos votos na pergunta “quem deve ficar na Fazenda?’. A alta porcentagem aponta para Bil como o favorito da semana.

A previsão do UOL também é confirmada na enquete a Fazenda 2021 do DCI. Para 71,23% do público do portal, Arcrebiano é quem deve permanecer no programa da Record TV.

Gui Araújo, que está em sua terceira roça, ocupa a segunda posição da previsão da parcial da votação do R7. O participante, que foi para a roça como o mais votado da casa, recebeu 20,48% dos votos. Isso significa que Dayane Mello, que está na terceira posição da enquete do UOL, é quem deve ser eliminada nesta semana. A modelo recebeu apenas 16,70% dos votos.

No DCI, o ranking se repete, embora as porcentagens sejam diferentes. Gui Araújo recebeu 15,59% dos votos e seria salvo por ser o segundo mais votado da noite. Dayane Mello, que também é apontada como a eliminada, foi votada por 13,19% dos internautas. Veja a relação detalhada dos votos do público na enquete do DCI, que antecipa a parcial da votação R7:

Concorda com a parcial da votação R7 pela eliminação desta semana? Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem deve ficar?

Noite de eliminação: horário e onde assistir

A 10ª eliminação da Fazenda 2021 está marcada para esta quinta-feira, 25 de novembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Para assistir online e acompanhar a eliminação, é preciso criar um cadastro grátis no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV – usando nome e e-mail. Com acesso à internet, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao mesmo sinal do canal aberto. Além da Fazenda 2021, também é possível assistir toda a programação da Record TV dessa maneira.

Quem já saiu da Fazenda 2021?

O menos votado será o 10º participante a levar a pior na enquete da Fazenda 2021 e deixar o programa. Veja a ordem dos eliminados desta temporada e a porcentagem de cada um deles: