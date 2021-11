Votação R7: votar para eliminar Tiago, Sthe ou Day da Fazenda 2021

A 8ª roça da Fazenda 2021 está formada e Tiago, Sthe e Dayane disputam a permanência no programa por meio do voto popular. Participe da votação R7 oficial e ajude a definir quem será o o eliminado desta quinta, dia 11 de novembro.

Vote também na enquete A Fazenda 2021: quem deve ficar no reality?

Votação R7 – quem está na roça

Tiago, Sthe Matos e Dayane se enfrentam na roça desta semana e, nesta quinta-feira (11/11), um deles deixará a competição da Record TV. Para decidir quem permanece e quem sai do reality, o público deve responder a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’. O menos votado será o eliminado.

A dinâmica é bem simples: aquele que tiver menor apoio na votação do R7 será eliminado.

Os fãs do programa já podem defender seus favoritos. A votação está aberta e, para participar, é preciso acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. No site, procure o banner da Fazenda 2021 e escolha seu favorito entre os roceiros desta semana.

Depois de clicar no banner, uma página com as fotos e nomes dos participantes passará a ser exibida com as opções de voto. Nesse momento, basta escolher e selecionar quem deve ficar no programa e confirmar o voto.

Também é preciso clicar no botão ‘Sou Humano’. Isso serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e garantir que a escolha anunciada no programa ao vivo não seja manipulada por hackers.

Para participar da votação no R7, no entanto, não é preciso de nenhum cadastro. Basta acesso à internet.

Gui Araújo ganhou a Prova do Fazendeiro

Gui Araújo ganhou a prova do fazendeiro desta semana e conseguiu escapar da roça. A dinâmica aconteceu na noite de quarta-feira (10) e foi disputada por Dayane, Sthe e Gui Araújo.

Como já é do conhecimento dos participantes e fãs do reality, a Prova do Fazendeiro é disputada por três dos quatro roceiros da semana e, desta vez, Tiago Piquilo é quem ficou de fora. Ele foi vetado por Gui Araújo, que disse que seria mais fácil vencer a prova contra as meninas.

Para ser eleito o fazendeiro da semana e escapar da berlinda, o modelo e ex-MTV precisou derrotar os concorrentes em uma prova de velocidade e habilidade.

A vitória oficializou a formação da roça desta semana. O resultado da votação do R7 e a eliminação de Tiago, Sthe ou Dayane será anunciada, ao vivo, na Record TV e PlayPlus, às 22h45 (horário de Brasília).