Votação TikTok a Fazenda: como votar no Poder da Chama Vermelha

A Fazenda 2021 está chegando ao fim e o público vai conhecer o vencedor deste ano no próximo dia 16 de dezembro. Até lá, no entanto, muita coisa vai rolar e todo e qualquer benefício na competição é valioso para os peões, como é o caso do Poder da Chama Vermelha. Veja como participar da votação TikTok da Fazenda 2021 e ajudar a escolher qual será o comando da próxima formação de roça.

Votação no TikTok define poder na Fazenda 2021

Toda semana, três participantes descem para o campo de provas para disputar a Prova de Fogo e definir quais confinados vão passar a semana na baia. Além da permanência nas dependências da sede, a dinâmica vale o Lampião com os poderes capazes de modificar a tradicional formação de roça da semana.

Acontece que antes mesmo da disputa entre os confinados dominar o campo de provas, o público tem um papel importante: definir qual é o Poder da Chama Vermelha. Para participar dessa votação da Fazenda é preciso ter uma conta no TikTok e acesso à internet.

A votação é aberta toda sexta-feira e Adriane Galisteu dá duas opções para o público. Desta vez, os comandos votados para o Poder da Chama são:

Opção 1: O dono do poder deve trocar um dos roceiros – menos o indicado pelo fazendeiro – por um dos peões da sede ou da baia.

Opção 2: O dono do poder deve repassar todos os votos que um peão recebeu para outro. Ele pode repassar os próprios votos, se quiser.

Para votar, basta estar conectado ao TikTok, clicar no banner fixo da Fazenda 2021 – que fica na aba ‘Descobrir’ do aplicativo – e escolher a opção desejada. A escolha final do usuário na enquete da Fazenda no TikTok será anunciada na tarde deste domingo, 5 de dezembro, no PlayPlus e redes sociais.

Quando é a Prova de Fogo?

Uma das maiores confusões entre os fãs do reality da Record TV, além de qual votação da Fazenda 2021 acontece no TikTok, é o dia da Prova de Fogo. O motivo disso é, no fim das contas, bem simples: a dinâmica acontece no domingo, mas só vai para o ar na segunda-feira.

Ou seja, semanalmente é possível saber o resultado da Prova, quem está na baia e quem ganhou o Poder do Lampião antes mesmo da transmissão do programa na TV.

A leitura do Poder da Chama Vermelha e do Poder da Chama Amarela vai acontecer, ao vivo, durante a próxima formação da roça, inicialmente agendada para esta terça-feira, 7 de dezembro.

Os participantes que participam da Prova de Fogo são definidos em um sorteio entre todos os participantes – exceto o fazendeiro – na sala da sede. Três peões são selecionados.

Relembre todos os participantes que já ganharam o Poder do Lampião na Fazenda 2021:

1ª semana: Arcrebiano

2ª semana: Rico Melquiades

3ª semana: Mileide Mihaile

4ª semana: Arcrebiano

5ª semana: Tiago Piquilo

6ª semana: Gui Araújo

7ª semana: Tiago Piquilo

8ª semana: Rico Melquiades

9ª semana: Dynho Alves

10ª semana: Aline Mineiro

11ª semana: Dynho Alves

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda no DCI e fique por dentro da reta final do reality.