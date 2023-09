7 mudanças em A Fazenda 15 para acompanhar já

A Fazenda 15 está chegando e várias novidades vão compor a temporada. Principal reality show da Record TV, a nova edição terá o maior Paiol que a atração já teve, e também contará com uma decoração totalmente nova, além de resgatar um mascote querido pelo público. Veja o que mudou para 2023:

Nova decoração de A Fazenda 15

O visual de A Fazenda 15 está bem diferente da edição passada. Retomando o tom de marrom e as decorações de madeira para relembrar os primeiros anos do programa, o reality show está com uma cara nova, mais rural. Nas paredes, aparecem quadros de animais, assim como uma cabeça de boi e lustres em formato de chifre.

O sofá e as poltronas da sala estão com tom escuro e um grande tapete enfeita o lugar, com uma mesa em formato de tronco de árvore no centro. Quem também ganhou esse visual rústico foi a academia, que agora é na parte interna da casa. Antes, os participantes faziam exercícios próximo a varanda da sede, mas agora vão poder aproveitar um cômodo super equipado de aparelhos de ginástica, bancos em tom marrom e também uma mesa em formato de tronco.

A cozinha mistura o tom de madeira junto com o amarelo e como sempre tem o fogão comum, o fogão a lenha, ilha, mesa e cadeiras. O que mudou bastante foi o quarto, que este ano está com vários elementos na cor laranja, incluindo a porta e parte das paredes, por conta da patrocinadora Betano, site de apostas esportivas. Assim, a decoração tem a temática de esporte e várias bolas de vôlei, futebol, basquete, entre outras, espalhadas pelo lugar.

Segurança aprimorada após problema em A Fazenda 2022

A segurança do local em que o reality show é gravado em Itapecerica da Serra é sempre discutida quando uma temporada nova começa, por conta de falhas em edições anteriores. Torcidas já conseguiram enviar carros de som nas proximidades do local para informar participantes sobre acontecimento do mundo exterior e no ano passado a situação foi ainda pior, quando Dayanne Bezerra reuniu um público por lá para protestar e pedir a saída de Deolane Bezerra do confinamento. Por conta disso, o diretor Rodrigo Carelli falou que a segurança do local está reforçada.

Na coletiva de imprensa de A Fazenda 15, no dia 14 de setembro, o diretor disse que em todos os anos são descobertas brechas e por isso a cada temporada o sistema é melhorado. Ele afirmou que neste ano o esquema de segurança está muito aprimorado. O diretor não revelou quais medidas mudaram, pois afirmou que isso colocaria em risco os novos protocolos adotados pelo programa para evitar problemas nesta edição.

Maior Paiol que o reality já teve

Uma novidade desta temporada é o Paiol, que será o maior que o reality show já fez. A dinâmica é realizada desde 2021 e até hoje só confinou até cinco competidores. Porém, A Fazenda 15 irá dobrar esse número e contará com dez famosos, metade homens e metade mulheres.

Eles poderão ser acompanhados 24 horas pelo público de segunda-feira, 18 de setembro, data da pré-estreia do reality, até a quinta-feira, 21 de setembro. Durante este período, uma votação estará aberta para determinar quem vai conseguir vaga no elenco oficial da temporada, serão quatro escolhidos, dois de cada sexo.

Após a votação do Paiol, os que perderem a dinâmica deixarão o local e os vencedores seguirão para a sede. Assim como no ano passado, depois desta dinâmica que durará só a primeira semana, o espaço do Paiol passará a ser conhecido como Rancho e será usado pelo fazendeiro da semana, que poderá levar colegas para uma confraternização antes o final de seu reinado.

Câmera exclusiva de A Fazenda 15 no Kwai

Quem vai acompanhar A Fazenda 15 a todo instante pelo Playplus e a Record TV terá também este ano uma nova opção: uma câmera exclusiva do Kwai, aplicativo de vídeos curtos que patrocina a edição deste ano. A marca terá uma câmera no confinamento em que os peões poderão interagir, falar sobre seu jogo, mandar recados, etc. Esses vídeos não serão transmitidos ao vivo, eles serão publicados na página oficial do reality show no Kwai (@afazendarecord).

A diretora geral do Kwai no Brasil, Claudine Bayma, foi quem revelou na coletiva de imprensa de A Fazenda 15 a novidade e explicou que além disso eles vão disponibilizar um celular na casa para que os confinados possam compartilhar momentos com o público, fazer fotos e gravações.

Mudança na entrada dos participantes

Além da decoração da edição, outra novidade de A Fazenda 15 vai fazer o público lembrar das primeiras edições do programa, as icônicas entradas dos confinados vão voltar. Elas serão mostradas no programa de estreia da edição. Nas lives de spoilers sobre a temporada, o Aquecendo o Feno, o diretor Rodrigo Carelli já havia mencionado essa informação, que confirmou novamente na coletiva de imprensa do programa.

Para quem não lembra, nos primeiros anos do reality show os participantes do programa chegavam ao confinamento em carroças ou montados em animais. Eles desfilavam entre o público e só então encontravam com o apresentador, que na época era Brito Jr. Nas edições atuais isso não acontecia mais, cada confinado fazia sua entrada sozinho e caminhava até a sede.

Galinho de A Fazenda 15

Quem acompanha A Fazenda há vários anos deve se lembrar do famoso Galinho, que era o mascote do programa. Ele recebeu o apelido do público na época de Celebritto, por conta do apresentador Britto Jr. e deixou o reality show depois da oitava edição. Agora em 2023, nesta temporada comemorativa de 15 anos, o Galinho está confirmado e já apareceu em uma chamada de televisão com a apresentadora Adriane Galisteu.

O mascote ainda não ganhou um novo título oficial e continua sendo conhecido apenas como Galinho, o que pode acabar ficando seu nome, mas ele também foi apelidado por Carelli de Galinhosteu em uma das lives de spoilers do programa, um trocadilho como nome da atual apresentadora, então quem sabe no futuro isso pode ser oficializado.

Looks de Adriane Galisteu

Por conta da repaginada do reality show e a pegada mais "raiz" da decoração, o figurino de Adriane Galisteu também vai mudar. A apresentadora é um show a parte do reality show e sempre chama atenção com seus looks. Para esta temporada, ela contou na coletiva de imprensa de A Fazenda 15 que assumirá um visual mais simples, com calça jeans, chapéu e camisetas e bandanas.

No entanto, nas quintas-feiras, dia de eliminação no programa, ela terá um look mais elaborado, com cara de festa. Apesar de aparecer mais glamorosa nesses dias, ela afirmou que nunca se afastará do estilo country na hora de selecionar as peças, como as botas, o xadrez e tudo o que combina com a cara do programa.

