A Fazenda 15: 1º fazendeiro, Yuri define distribuição de tarefas

Sempre que um novo fazendeiro é consagrado no reality show rural da Record, as tarefas da semana são distribuídas. Entre as atividades fáceis e aquelas incômodas que ninguém quer fazer, não é possível fugir do seu destino quando escolhido pelo chefão da casa. Yuri Meirelles, o primeiro fazendeiro de A Fazenda 15, dividiu as obrigações dos confinados nesta manhã de quinta-feira, 21.

Como ficou a distribuição de tarefas da 1ª semana de A Fazenda 15?

A divisão das obrigações dos peões nesta primeira semana de jogo foi tranquila. A atividade às vezes gera troca de farpas entre os participantes, mas como a temporada ainda está no começo, não foram criadas tanto rivalidades até o momento e Yuri Meirelles não teve confusões no programa até agora para querer se vingar.

O fazendeiro começou separando quem cuidaria da vaca e do touro e escolheu Lucas Souza e Henrique Martins. "Boa! Missão dada é missão cumprida", disse o ex-marido de Jojo Todynho. O cavalo Colorado ficou com Jaqueline, a horta e as plantas vão ser cuidadas por Marcia Fu, as mini-cabras serão tarefa de WL Guimarães, as ovelhas ficaram com Kally, Nathalia Valente foi escolhida para os porcos e as aves serão missão de Tonzão Chagas.

A última tarefa delegada foi a do lixo, a que os participantes costumam não gostar. Yuri pensou um pouco e definiu que Jenny Miranda seria a escolhida para a tarefa. Após a distribuição das obrigações dos participantes de A Fazenda 15, Yuri foi aplaudido pelos colegas e logo todos partiram para suas ações do dia.

Durante as atividades, apenas o fazendeiro ou os moradores da baia podem auxiliar os participantes nas tarefas diárias. Como esta primeira semana de A Fazenda 15 não teve baia, apenas Yuri pode fazer isso. Caso um peão de outra obrigação ou alguém que ficou sem função ajudar um peão em alguma coisa, como a cuidar das aves ou tirar o lixo, a produção dá uma punição.

Ontem, quarta-feira, os confinados receberam as visitas do veterinário Eryck Pinareli, do caseiro Diogo Barbieri e da zootecnista Fernanda Manelli para aprender os detalhes do trato de cada bicho. Em todo começo de temporada do reality show, os competidores assistem a uma aula de como cuidar dos animais.

Divisão de tarefas A Fazenda 15 - 1ª semana:

Vaca e touro: Lucas Souza e Henrique Martins

Cavalo: Jaqueline

Horta e Plantas: Marcia Fu

Porcos: Nathalia Valente

Ovelhas: Kally Fonseca

Mini-cabras: WL Guimarães

Aves: Tonzão Chagas

Lixo: Jenny Miranda

Relacionado - R7 votação A fazenda 15: porcentagem do Paiol atualizada agora

Peões vão filmar trato dos animais com celular

Uma mudança foi anunciada para A Fazenda 15 durante a aula dos peões sobre como cuidar dos bichos. Foi revelado que nesta edição os peões terão que filmar do início ao fim o trato do animal com um celular, será necessário posicionar o aparelho nos pontos cegos das câmeras fixos do programa para que o público possa ver todos os ângulos.

A gravação é obrigatória e caso alguém se recuse a realizá-la será punido. Além disso, é proibido usar o celular da tarefa para qualquer outra finalidade, o que também é passível de punição caso descumprido. Pelo que foi revelado, a cada dia o trato de um animal diferente será gravado.

A Record TV não revelou o motivo desta decisão, mas para o público, a teoria nas redes é que a ideia da produção busca evitar maus-tratos por parte dos participantes e também acusações na web. Com a filmagem de todos os ângulos é possível comprovar se houve ou não desleixo do peão durante o cuidado de alguns dos animais.

No ano passado, muitas reclamações sobre o assunto foram feitos sobre atitudes de Lucas, Shayan, Barbara e Alex. Ninguém foi punido, mas a produção soltou bronca e alertas para os confinados.

Leia também - A Fazenda 15: qual a fortuna de Rachel Sheherazade?