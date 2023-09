Além de Thammy, quem são os filhos de Gretchen?

Muita gente conhece Thammy Miranda e sabe que o vereador é filho de Gretchen, mas nem todo mundo tem o conhecimento que a cantora tem vários outros filhos. De filhos biológicos a adotados, a família da artista de 64 anos é grande e cheia de herdeiros! Conheça o clã da famosa.

Quem são os filhos de Gretchen? Thammy Miranda

Entre os herdeiros mais famosos de Gretchen está Thammy Miranda, o filho mais velho da cantora, fruto de seu relacionamento com o delegado Silva Neto. O famoso de 41 anos é um homem trans e se destacou na mídia ainda cedo, antes de sua transição de gênero. Apesar de seguir os passos da mãe e ter iniciado a vida de artista quando jovem e já ter sido cantor, modelo e dançarino, Thammy escolheu outro caminho e foi parar no meio político.

Hoje, ele é vereador pela da cidade de São Paulo. Em 2020, quando foi eleito, ele conquistou a nona maior votação na capital paulista e se tornou o primeiro homem trans eleito à Câmara dos Vereadores de São Paulo. Thammy é casado com a modelo Andressa Ferreira em 2019. Logo no ano seguinte, eles se tornaram pais do pequeno Bento, atualmente com 3 anos.

Giulia Miranda

Giulia Miranda é uma das herdeiras mais novas de Gretchen. A jovem de 20 anos de idade é filha da cantora com Giuliano Cezimbra, que já trabalhou como segurança do apresentador Ratinho. Giulia é modelo e tem uma conta badalada no Instagram com mais de 100 mil seguidores.

Gretchen já fez algumas publicações sobre a filha em que se derreteu pela moça. Ela disse que admira muito a garota por ser trabalhadora e inclusive mostrou no Instagram, alguns meses atrás, que enquanto a moça se aventura na vida de modelo pela Europa, se divide trabalhando em um restaurante de luxo como recepcionista, na França. Antes disso, a jovem também já trabalhou como entregadora de comida enquanto vivia em Mônaco.

Gabriel Miranda

Gabriel Miranda, de 28 anos, é um dos filhos de Gretchen que resolveu seguir a vida de artista. Fruto da relação com Agnaldo Mota Cruz, ele é cantor e compositor e usa o nome artístico de Gab Miranda.

No Youtube, canal em que soma mais de 120 mil visualizações em seus vídeos, ele já publicou covers e também tem canções próprias, como Localização e a recente Faz de Conta. Ele também divulga seu trabalho nas redes sociais, mostra bastidores, trechos de shows, entre outros detalhes da carreira.

Gabriel tinha um irmão gêmeo, Rafael, que morreu poucos dias após seu nascimento. Em um post de homenagem, no aniversário de Gabriel do ano passado, Gretchen chamou o filho de "parceirinho", disse que eles são muito unidos e comentou que nesta data eles também comemoram o aniversário de Rafael.

Décio e Sergio, os filhos distantes da mídia

Décio Nascimento Jr, de 36 anos, e Sérgio Aversani, de 31 anos, sãos os filhos mais discretos de Gretchen e não são pessoas públicas. Décio, também conhecido como Delcinho, não cresceu com a cantora e eles ficaram separados durante vários anos. Não há nem fotos atuais deles, apenas de quando era bebê.

Em 2019, Gretchen cedeu entrevista para Leda Nagle e contou que precisou se afastar do garoto por conta do pai dele, o empresário Décio Nascimento, que era abusivo. Ela disse que sofria violência física e psicológica e que o pai ameaçou sua vida e a do garoto se ela não assinasse um documento para abrir mão da guarda.

Sergio Aversani é filho de Gretchen com o empresário Paulo Sergio Aversani. Ele é formado em Economia e leva uma vida comum com a esposa em Portugal, a psicóloga Rafaela Aversani, com quem está há seis anos. Em abril deste ano, ele virou pai do pequeno Milliardo.

Valentina é caçula entre os filhos de Gretchen

A caçula da família é Valentina Miranda, que é a única dos filhos de Gretchen que ainda não chegou na maioridade. A garota tem 13 anos de idade e foi adotada pela artista em 2010, quando ainda era um bebê. Na época, Gretchen estava casada com Demis Miranda.

A garota não seguiu os passos da mãe ou de alguns dos irmãos e não é artista, pelo menos não por enquanto. Ela mantém uma conta aberta no Instagram, mas posta pouco por lá. Valentina tem apenas três publicações e segue poucas pessoas, porém, pela visibilidade de ser filha da cantora, tem mais de 13 mil seguidores.

Jenny Miranda é filha de Gretchen?

Já há algum tempo o nome de Gretchen vem sendo associado com A Fazenda, primeiro por conta da participação de Bia Miranda de A Fazenda 2022, anunciada como neta de Gretchen, e depois por Jenny Miranda, de A Fazenda 2023. Mas afinal, elas são parentes ou não?

As duas não possuem parentesco, mas a história não termina aí. Jenny Miranda conheceu Gretchen na adolescência e segundo a famosa revelou na internet, a cantora tentou adotá-la por conta de problemas que sofria com a mãe. Por isso, ela era citada como herdeira da artista na mídia.

Porém, Gretchen afirma que não é mãe da jovem. Em nota oficial publicada no Instagram agora em setembro, ela disse que as duas não tem vínculos e que notificou extrajudicialmente Jenny para que pare de usar o sobrenome de Gretchen.

