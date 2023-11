A Fazenda 15: horário da 8ª Prova de Fogo hoje (12/11)

Disputa define o dono do lampião do poder.

Hoje, domingo, 12 de novembro, os peões de A Fazenda 15 vão competir na 8ª prova de fogo da temporada. Quem vencer vai levar o lampião do poder e terá vantagens durante a formação de roça da próxima terça-feira. Veja horário da disputa!

Que horas começa a prova de fogo em A Fazenda 15?

A prova de fogo não tem horário exato para começar, mas geralmente tem início a partir das 15h00 (horário de Brasília). É por volta deste horário que o público fica mais atento ao Playplus, que deixa alguns avisos na tela avisando que a disputa está perto.

Antes da competição começar, dois momentos importantes são exibidos ao vivo no Playplus. Primeiro, o público é informado por Adriane Galisteu sobre o poder da chama laranja escolhida pelos fãs do reality show, e depois é realizado um sorteio na sala do confinamento para definir quem vai participar da prova de fogo.

É comum que em média três peões participem da briga pelo lampião do poder, algumas semanas também variam e podem contar com quatro, cinco ou até mesmo seis. Tudo depende da dinâmica escolhida, como agilidade, habilidade, memória, entre outros, e o planejamento da produção.

Quem perde a prova de fogo vai direto para a baia, um dos lugares mais temidos pelos participantes, tanto pela falta de regalias, como chuveiro quente, como também pelo perigo na roça, já que o terceiro roceiro é sempre alguém puxado de lá. Na maioria das semanas, os perdedores também puxam um ou mais competidores para sair da sede e os acompanharem na baia.

Para assistir a prova de fogo, não é tão simples porque o Playplus não exibe a disputa na íntegra nas tardes de domingo. O público até consegue conferir as regras, montagem no campo de provas e alguns trechos da briga pelo lampião, mas a exibição completa é realizada apenas no programa de A Fazenda 15 de segunda-feira a noite, às 22h45, na Record TV.

No entanto, a boa notícia é que os fãs conseguem saber quem venceu a prova de fogo, pois logo após a disputa, os peões voltam para a sede e o campeão já vai com o lampião do poder em mãos. É neste momento de comemoração para o vitorioso que os participantes puxados para a baia já ficam sabendo que perderam as regalias da sede.

Além da disputa deste domingo, 12, os participantes já competiram em várias outras disputas na temporada. Veja quem já venceu a prova de fogo em A Fazenda 15:

1ª prova: Tonzão Chagas

2ª prova: Nadja saiu

3ª prova: Lucas Souza

4ª prova: Radamés

5ª prova: Tonzão Chagas

6ª prova: Sander Mecca

7ª prova: Alicia X

Veja - Eliminados A Fazenda 15: quem já saiu e quem continua no reality

Qual o poder da chama laranja da semana

O resultado da votação do poder da chama laranja é revelado pela apresentadora Adriane Galisteu ao vivo no Playplus pouco antes do horário da prova de fogo, sempre no período da tarde de domingo. Nesta semana, o público terá que decidir entre duas opões que prometem causar discórdia na casa.

A opção A) - Você pode ganhar um prêmio de R$ 20 mil, desde que decida deixar a sede sem sal, azeitona e pão até a reposição da semana que vem.

A opção B) - O fazendeiro ganhará um prêmio de R$ 20 mil se deixar você indicar o primeiro roceiro de hoje.

Como votar na chama laranja

A votação da chama laranja não é no site do R7.com como em edições anteriores, agora o público só escolhe qual poder afetará a votação da semana pelo aplicativo Kwai, um dos patrocinadores do programa. É necessário que os fãs o instalem no celular pela loja oficial de apps do aparelho, tanto pelo sistema IOS quanto Android.

Passo 1 - Depois da instalação do aplicativo no celular, abra o Kwai. Se o objetivo for apenas votar na chama laranja da prova de fogo de A Fazenda 15, não é necessário criar uma conta por lá, pois é possível votar sem estar logado. Caso prefira comentar, curtir e compartilhar os vídeos da plataforma, será necessário criar um perfil.

Passo 2 - Em seguida, para votar na chama laranja, clique na lupa no canto direito superior do app, para usar a barra de pesquisa. Escreva "A Fazenda 2023" e depois clique no banner do programa que aparecerá com a hashtag #AFazendanoKwai;

Passo 3 - Após clicar no banner, é só aguardar ser redirecionado para uma nova página, em que será necessário clicar em mais uma banner, desta vez com a hashtag #ProvaDeFogo;

Passo 4 - Depois disso, será aberto na tela as duas opções de votação do poder da chama laranja da prova de fogo da semana. Clique na letra A ou B depois de ler cada uma delas e decidir qual a sua favorita;

Passo 5 - Aguarde a mensagem "Voto computado com sucesso" para poder repetir o processo quantas vezes quiser, os votos são ilimitados.

Leia também - Maior rejeição A Fazenda 15: ranking com as eliminações