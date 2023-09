A Fazenda 2023: data de estreia e horário da nova temporada

Antes do programa começar de fato, a Record realiza a pré-estreia de A Fazenda 15 na segunda-feira, 18, às 22h30. Serão revelados os dez participantes do Paiol, que vão disputar os votos do público.

Todos os competidores da primeira etapa do programa estarão presentes no programa ao vivo com Adriane Galisteu. No mesmo dia, será dado início ao confinamento e à votação que vai decidir quem conquistará as últimas quatro vagas no programa.

Neste ano, serão cinco homens e cinco mulheres que disputarão as vagas do Paiol. O público escolherá dois homens e duas mulheres para entrarem para o elenco de A Fazenda 15 - os seis que receberem a menor quantidade de votos voltam para casa.

O resultado será divulgado na quinta-feira, 21, quando os escolhidos pela audiência se juntarão aos demais peões da sede e darão início de fato à disputa por R$ 1,5 milhão.

Este é o terceiro ano em que o programa adota a dinâmica. Em 2021, a influenciadora digital Sthe Matos foi quem saiu vitoriosa entre os quatro participantes e entrou para o programa. No ano passado, foi a vez de Bia Miranda se destacar entre os seis competidores e conquistar a última vaga na sede.

A votação ocorre exclusivamente pelo portal do R7. Não é necessário se cadastrar para participar; basta clicar no peão que você deseja ver em A Fazenda 15, fazer a validação de segurança e confirmar o voto.