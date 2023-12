A Fazenda 2023: horário da 12ª Prova de Fogo hoje (10/12)

Disputa define o dono do lampião do poder.

A Fazenda 15 está na reta final, mas ainda tem poder do lampião para ser decido com a prova de fogo. A disputa desse domingo, 10 de dezembro, será realizada na parte da tarde e terá transmissão ao vivo pelo streaming. Veja o horário.

Que horas começa a prova de fogo em A Fazenda 2023?

A prova de fogo deste domingo, 10 de dezembro, deve começar por volta das 16 horas. Mas como não há um horário fixo, a recomendado que o público fica atento ao Playplus, que deixa alguns avisos na tela avisando que a disputa está perto.

Isso porque, antes da competição começar, dois momentos importantes são exibidos ao vivo no Playplus. Primeiro, o público é informado por Adriane Galisteu sobre o poder da chama laranja escolhida pelos fãs do reality show, e depois é realizado um sorteio na sala do confinamento para definir quem vai participar da prova de fogo.

Quem perder décima segunda prova de fogo vai direto para a baia e, consequentemente, correrá mais risco de ocupar um dos bancos da roça.

A exibição completa da disputa será apenas no programa de segunda-feira a noite, às 22h45, na Record TV, mas o DCI antecipa quem ganhou a prova de fogo assim que o campeão ou campeã for anunciado.

Qual o poder da chama laranja da semana

Nesta semana, o público terá que decidir entre duas opões que prometem causar discórdia na casa.

A) Você começa o Resta Um de hoje. Se não estiver na Roça, já está salvo do Resta Um;

B) Troque três moradores da Baia por três peões da sede.

Como votar na chama laranja

A votação da chama laranja não é no site do R7.com como em edições anteriores, agora o público só escolhe qual poder afetará a votação da semana pelo aplicativo Kwai, um dos patrocinadores do programa. É necessário que os fãs o instalem no celular pela loja oficial de apps do aparelho, tanto pelo sistema IOS quanto Android.

Passo 1 - Depois da instalação do aplicativo no celular, abra o Kwai. Se o objetivo for apenas votar na chama laranja da prova de fogo de A Fazenda 15, não é necessário criar uma conta por lá, pois é possível votar sem estar logado. Caso prefira comentar, curtir e compartilhar os vídeos da plataforma, será necessário criar um perfil.

Passo 2 - Em seguida, para votar na chama laranja, clique na lupa no canto direito superior do app, para usar a barra de pesquisa. Escreva "A Fazenda 2023" e depois clique no banner do programa que aparecerá com a hashtag #AFazendanoKwai;

Passo 3 - Após clicar no banner, é só aguardar ser redirecionado para uma nova página, em que será necessário clicar em mais uma banner, desta vez com a hashtag #ProvaDeFogo;

Passo 4 - Depois disso, será aberto na tela as duas opções de votação do poder da chama laranja da prova de fogo da semana. Clique na letra A ou B depois de ler cada uma delas e decidir qual a sua favorita;

Passo 5 - Aguarde a mensagem "Voto computado com sucesso" para poder repetir o processo quantas vezes quiser, os votos são ilimitados.

