A Fazenda 2023: por que Kamila Simioni ficou famosa?

Empresária se envolveu com marido de Scheila Carvalho

A empresária Kamila Simioni, 37, acumula uma série de polêmicas que a levaram às páginas de fofoca nos últimos anos. A nova participante de A Fazenda 2023 ficou mais conhecida por revelar que teve um caso com Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, enquanto a dançarina estava confinada. A famosa também é rival declarada da advogada Deolane Bezerra.

VEJA: Nome + fotos dos participantes de A Fazenda 2023

Quem é Kamila Simioni?

Simioni ficou famosa em 2013 ao expor que era amante de Tony Salles. Na época, a empresária publicou uma foto em sua página no Instagram beijando o vocalista da banda Parangolé, que é casado com Scheila Carvalho. A traição aconteceu enquanto a dançarina do Tchan participava de A Fazenda 6.

A empresária até debochou da dançarina na legenda da publicação: “Se eu fosse a Scheila Carvalho, daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos) #pegandoseumarido", escreveu.

Tony assumiu que traiu a esposa, mas os dois seguem juntos até hoje. O casal também processou Simioni por danos morais devido à exposição.

Essa foi apenas uma das polêmicas envolvendo a empresária. Kamila Simioni já brigou publicamente com Deolane Bezerra, Jojo Todynho e Rico Melquiades, entre outros.

A treta com Deolane começou após a festa de aniversário da advogada em 2021. A nova peoa postou alguns stories afirmando que a loira dividiu os convidados entre pessoas mais e menos famosas, além de ter alegado que não havia comida e bebida suficientes para todos.

Desde então, as duas trocam farpas e xingamentos publicamente. Durante sua participação no programa "Hora do Faro", a loira chamou a rival de "praga".

Uma nova polêmica veio à tona após o anúncio de Simioni como uma das participantes de A Fazenda 2023. O jornalista Léo Dias afirmou que a influenciadora possui 12 registros na polícia por ameaças, agressão e calúnia.

Durante a pré-estreia de A Fazenda, a peoa foi questionada pelos jornalistas sobre os registros, mas negou que esteja devendo algo à justiça. “Se eu devesse, não estaria aqui; estaria no presídio. Eu não ameaço pessoas, muito pelo contrário. Eu já estaria respondendo criminalmente e condenada”, disse.

Kamila Simioni soma mais de 2,3 milhões de seguidores em sua página no Instagram. A peoa também é proprietária de um salão de beleza, além de lojas de roupas e sapatos.

Kamila é mãe de João Victor Simioni, de 19 anos, e de uma criança de 2 anos. O mais novo é fruto do casamento da empresária, que terminou em fevereiro de 2022.

A atual A Fazenda 15 já teve um breve envolvimento com o cantor sertanejo Eduardo Costa, além de ter saído algumas vezes com o senador Zezé Perrella (PDT-MG). A revelação foi feita pela própria empresária na época em que expôs o caso com Tony Salles.

Este é o primeiro reality show em que Kamila participa. A empresária se junta ao time de 22 peões que competem pelo prêmio de R$ 1,5 milhão nos próximos três meses - e promete causar muito.

