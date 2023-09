Dez famosos disputam os votos do público

A Fazenda 2023: que dia sai o resultado do Paiol?

A dinâmica do Paiol de A Fazenda 2023 começa nesta segunda-feira, 18, com dez celebridades disputando quatro vagas no reality rural. O público é quem decide quais famosos devem se juntar aos demais peões da sede, enquanto os participantes menos votados voltam para a casa. O resultado será divulgado ainda nesta semana.

Participam do Paiol: Nadja Pessoa, Cézar Black, JP Venancios, Shayan, Alicia X, Erick Ricarte, Whendy Tavares, Igor Freitas, Sol do Deboche e Lumena.

Como funciona o Paiol de A Fazenda 2023?

A votação do Paiol será encerrada na quinta-feira, 21, mesmo dia em que os quatro escolhidos pelo público entram na sede. O programa costuma exibir ao vivo a chegada dos novos peões, como aconteceu nos últimos dois anos.

Neste ano, dez famosos convidados pela produção ficarão confinados durante três dias no chamado Paiol, um cômodo localizado do lado de fora da sede. Eles terão que convencer o público de que merecem entrar para o elenco do programa - enquanto isso, a votação segue aberta no R7.

Os internautas vão escolher dois homens e duas mulheres para entrarem no programa. Os participantes menos votados são eliminados da competição.

O resultado da votação e o anúncio dos vencedores costumam ser feitos durante o programa ao vivo. Essa será a primeira vez que quatro pessoas irão entrar em A Fazenda já que nos anos anteriores, apenas um participante do Paiol era escolhido pelo público.

Por conta da dinâmica, nenhum peão é eliminado do reality rural na primeira semana. As provas pelos privilégios no jogo e a primeira formação de roça só acontecem a partir da segunda semana de confinamento.

Como votar no R7?

Os internautas que desejam votar no Paiol devem acessar o site do R7, único portal que contabiliza os votos para a dinâmica. São três dias de votação até o anúncio dos campeões.

Vale lembrar que em todas as votações de A Fazenda, o voto é para ficar e não para eliminar.

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador de seu smartphone ou computador e clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para entrar na página do reality show;

Passo 2: a votação aparecerá já na página inicial. Clique nas fotos dos participantes que você quer que entrem para A Fazenda 2023 e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme suas escolhas;

Passo 3: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Aguarde a confirmação;

Passo 4: para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quem vai participar de A Fazenda 2023?

Os dez nomes do Paiol serão divulgados durante o programa ao vivo desta segunda-feira. Enquanto isso, a Record já anunciou os 18 famosos que entram direto na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Juntando com os escolhidos do paiol, serão 22 peões nesta temporada.

O programa fica no ar entre setembro e dezembro, quando o público irá escolher o vencedor da temporada. Apenas quatro peões chegam até a final da atração.

Yuri Meirelles, 22 anos, modelo, conhecido por ter participado do clipe "Funk Rave" de Anitta

Olívia Nobre, 21, cantora e filha de Dudu Nobre

Rachel Sheherazade, 50, jornalista

Sander Mecca, 40, cantor líder da extinta banda Twister

André Gonçalves, 47, ator

Kally Fonseca, 30, vocalista da banda Cavaleiros do Forró

Nathália Valente, 20, influenciadora digital

Radamés Martins, 37, jogador de futebol

Jaquelline Grohalski, 29, ex-BBB

Cariúcha, 32, cantora conhecida pelo meme "sou bonita pra caramba"

Darlan Cunha, 35, ator

WL Guimarães, 24, influenciador digital

Kamila Simioni, 37, empresária

Márcia Fu, 54, ex-jogadora de vôlei

Henrique Martins, 32, modelo e Mister Brasil

Jenny Miranda, 33, mãe de Bia Miranda

Lucas Souza, 22, militar e ex-marido de Jojo Todynho

Tonzão Chagas, 35, cantor conhecido pelo hit "Desenrola, Bate, Joga de Ladinho"

