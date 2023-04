Quem saiu do BBB hoje: Cezar é o 14º eliminado; veja porcentagem

Cezar Black foi quem saiu do BBB 23 hoje, terça-feira, 13 de abril. Cezar levou 48,79% dos votos e não conseguiu se manter no jogo. A disputa era contra Aline, que conquistou 45,74%% dos votos, eAmanda%, que se salvou ao ser a pessoa menos votada nesta décima quarta berlinda da edição, recebendo apenas 5,47%. O total de votos foi de 188 milhões.

Cezar Black saiu do BBB 23 no 14º paredão

Cezar Black foi o mais votado no 14º paredão e deixou o jogo. O brother estava em sua quinta berlinda e é um dos recordistas da temporada em paredões. Ele ficou empatado com Fred Nicácio, que esteve em cinco paredões e saiu no décimo terceiro da temporada, e fica abaixo apenas de Domitila Barros, que competiu na berlinda seis vezes. Porém, a força de sua torcida não foi suficiente para salvá-lo desta vez.

Cezar já foi líder uma vez, ganhou o anjo duas vezes e ficou imune uma vez no jogo. Ele foi para apenas três vips e ficou 12 semanas na xepa. Inclusive, na semana em que ganhou a liderança, foi escolhido para o monstro por Ricardo Alface e perdeu direito a todas as suas regalias de comidas e doces.

Cezar bateu o recorde que era de Babu Santana, do BBB 20, que ficou 11 semanas na xepa, e também o recorde de mais tempo consecutivo na xepa, que era da professora Jessilane, do BBB 22, que ficou sete semanas seguidas.

O enfermeiro baiano de 35 anos foi o primeiro anunciado do elenco do BBB 23. Ele entrou algemado com Domitila Barros. Os dois não se deram bem de cara, mas faziam parte do mesmo grupo, o quarto fundo do mar. Com o decorrer das semanas, o relacionamento melhorou e eles ficaram bem próximos quando a miss perdeu seu maior aliado, Fred Nicácio.

Com o retorno do médico na repescagem, Cezar teve mais alguns despendimentos com Domitila, quando a sister disse que não daria o anjo para ele, caso ganhasse. O brother sentiu que não era prioridade de ninguém, acusou alguns colegas de falsidade e se mudou para o quarto deserto, alegando jogar sozinho a partir de então.

Porém, ele também brigou com as últimas remanescentes do quarto deserto quando venceu o anjo e deu o monstro paredão para Amanda e Aline. Pouco depois, ele acabou reatando a amizade com Domitila, mas não retornou ao quarto fundo do mar até que o deserto fosse fechado de vez pela produção.

Nas últimas semanas, seus maiores embates foram com Bruna Griphao, Aline Wirley, Larissa e Amanda, que brigaram várias vezes com o brother no programa.

Como assistir o Bate-Papo com o eliminado

Após o resultado do paredão, quem saiu do BBB 23 segue direto para os estúdios do Rede BBB para uma entrevista no Bate-Papo com o eliminado. A dinâmica é comandada por Patricia Ramos e Vivian Amorim e exibida na Gshow e Globoplay gratuitamente.

O horário da atração nunca é exato, pois depende de que horas termina o programa ao vivo do Big Brother. Geralmente, a entrevista tem início após a meia-noite, mas se o programa comandado por Tadeu Schmidt sofre com atrasos, o papo do eliminado também começa um pouco mais tarde.

Para assistir ao vivo e de graça nas plataformas da TV Globo, a única obrigatoriedade é a criação de uma conta gratuita.

Para quem optar por assistir pelo Gshow, é só acessar https://gshow.globo.com/ e realizar o cadastro na aba menu da lateral esquerda, em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis".

Quem preferir a Globoplay, é só acessar o endereço https://globoplay.globo.com/ e realizar o cadastro no botão "entrar" da aba superior direita. É bom avisar que na Globoplay são exibidos mais informações pessoais do que no Gshow, mas ambas as inscrições são rápidas de se fazer.

Se quiser assistir, mas não fizer questão de ser ao vivo, as entrevistas de quem saiu do BBB 23 ficam salvas e podem ser acessadas a qualquer hora.

Décimo quarto paredão teve formação relâmpago

O décimo quarto paredão foi formado de surpresa para os brothers. A dinâmica foi realizada em uma terça-feira, 11, logo após a eliminação de Fred Nicácio no décimo terceiro paredão. Rapidamente o programa fez uma prova do líder e em seguida seguiu para a votação.

Sarah Aline foi coroada nova líder e escolheu mandar Amanda para a berlinda. Em seguida, os votos da casa ocorreram de forma simples e aberta na sala do confinamento. Cezar ficou com 5 votos no total e Aline Wirley ficou com 2. A dupla acabou no paredão ao lado de Amanda e uma prova bate e volta não foi realizada desta vez.

Quem votou em quem

Sarah Aline indicou Amanda

Cezar votou em Aline Wirley

Amanda votou em Cezar

Domitila Barros votou em Aline Wirley

Aline Wirley votou em Cezar

Larissa votou em Cezar

Ricardo votou em Cezar

Bruna Griphao votou em Cezar

Veja como foi:

Quem saiu do BBB 23 até agora

Quatorze paredões foram realizados até agora e o público se despediu de vários nomes da temporada. Na repescagem, Larissa e Fred Nicácio retornaram. A sister ainda se mantém no jogo, mas o médico já foi eliminado novamente.

Quem continua no jogo

Além dos dois participantes que se salvaram hoje no resultado do décimo quarto paredão, restaram no jogo também Bruna Griphao, Larissa, Sarah Aline, Domitila Barros e Ricardo Alface. No total, a casa está com 7 confinados. O jogo começou com 22 participantes.