A Fazenda 2023: quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada

Cezar Black, Kally Fonseca, Kamila Simioni ou Lucas Souza, quem sai da Fazenda? O quarteto acabou na berlinda durante a formação da quinta roça da temporada, na última terça-feira, 24, e alguém se despedirá da chance de levar R$ 1,5 milhão para casa nesta quinta-feira, 26.

Quem sai da Fazenda hoje | 5ª roça

Simioni é a participante mais rejeitada na enquete de votação do DCI até o momento e é apontada como quem sai da Fazenda 15 nesta nova roça. A empresária recebeu quase todos os votos computados e soma até o momento 99%. A famosa está com esse alto número desde o começo da manhã e pouco se recuperou nas últimas horas.

Quem está respirando com alívio são os adversários de berlinda da empresária, que somam baixas porcentagens. Kally é a segunda colocada, mas está longe da adversária, somando apenas o,5% da rejeição. Ela é seguida por Cezar Black, que com pouca diferença fica com 0,3%.

Em último lugar na parcial de votação da enquete está Lucas Souza, com a menor porcentagem de votos para sair. O coach de finanças tem apenas 0,2% dos mais de 4 mil votos computados. Seu percentual aumentou pouco nas últimas horas, apenas 0,1%.

Histórico da enquete A Fazenda 2023

12h00

Simioni: 99,0%

Kally: 0,5%

Cezar: 0,3%

Lucas: 0,2%

07h00

Simioni: 99,1%

Kally: 0,4%

Cezar: 0,3%

Lucas: 0,1%

Quando é a eliminação?

A eliminação da quinta roça será na noite de quinta-feira, 26. O programa está marcado para começar às 22h45, depois da série Quando Chama o Coração, e revelará ao vivo quem não conquistou o público e perdeu a disputa. A votação será aberta na noite desta quarta, 25, e ficará 24 horas no ar.

O anúncio do eliminado da semana é feito pela apresentadora Adriane Galisteu, que sempre faz um discurso antes de revelar o resultado. Nesta temporada, o reality show adotou uma dinâmica diferente e tem revelado apenas a porcentagem do peão que saiu, sem contar ao público quanto os demais roceiros conquistaram.

Os votos em A Fazenda 15 são para ficar, então é eliminado aquele participante que conta com a menor porcentagem entre os peões da berlinda. Até agora, saíram do realityNathalia Valente, Laranjinha e Cariúcha. Rachel Sheherazade também deixou o confinamento, mas por conta de uma expulsão. Ela foi retirada do jogo depois de empurrar o rosto de Jenny com a mão durante uma briga.

Quem quer votar e ajudar um dos participantes da quinta roça de A Fazenda 15, é só acessar a enquete oficial do programa no R7.com para votar. Não é necessário ter conta e você pode usar tanto um celular quanto computador para conseguir salvar o seu peão ou peoa favorito.

Acesse o site do R7 no endereço https://www.r7.com/ e depois siga para a aba oficial de "A Fazenda 15" no canto superior direito em seguida (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15). Você terá que votar em alguém na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?", que aparece logo no começo da página e poderá repetir seus votos quantas vezes.

Leia também - Mudou muito? Antes e depois de Kamila Simioni de A Fazenda 15