Cabine de Descompressão ao vivo 2023: horário e como assistir o eliminado

Um participante está de saída de A Fazenda 15, o maior reality rural da Record TV. Ao deixar o confinamento, a peoa ou peão assume uma extensa agenda de compromissos com a emissora, a começar por um bate-papo com Lucas Selfie, logo depois da eliminação: veja como assistir a Cabine de Descompressão ao vivo 2023.

A Cabine de Descompressão é o bate-papo com o eliminado da Fazenda 15, apresentador por Lucas Selfie, que foi participante da 12ª temporada do reality rural da Record TV. A transmissão dura cerca de 35 minutos e é feita logo depois do anúncio da eliminação, sendo o primeiro contato do eliminado com o mundo exterior ao confinamento.

Na conversa, Lucas Selfie revela a porcentagem de eliminação do participante e faz perguntas específicas sobre sua participação no programa. É ele quem conta para o eliminado algumas das principais polêmicas envolvendo sua passagem pela sede, acaba com mistérios e mostra algumas das publicações dos fãs sobre o reality.

Apesar de ser o primeiro contato do eliminado com a internet depois do programa, a Cabine de Descompressão não abre completamente o jogo sobre todos os temas importantes para o participante eliminado, uma vez que algumas polêmicas devem "sobrar" para o programa de Rodrigo Faro, que vai ao ar no domingo seguinte à eliminação.

Como assistir a Cabine de Descompressão ao vivo 2023?

A Cabine de Descompressão é um conteúdo exclusivo para assinantes do PlayPlus - o serviço de streaming da Record TV. Veja o passo a passo de como assistir:

Passo 1: Com uma conta paga do PlayPlus, faça login na plataforma. Para isso, no endereço https://www.playplus.com/, clique em "Eu já tenho uma conta" e, então, entre com e-mail e senha cadastrados. Escolha o perfil de quem está assistindo.

Passo 2: Na Página inicial, localize a seção "Reality Shows", movendo a tela para baixo. Na seção específica, o usuário encontra diversas opções para acompanhar a Fazenda 2023.

Passo 3: Clique na opção "Cabine de Descompressão". Ao clicar, o player será aberto e, na hora que a transmissão começar, o vídeo vai aparecer para o usuário. A Cabine de Descompressão é um conteúdo exclusivo PlayPlus.

Quem não conseguir assistir a entrevista na hora da transmissão pode conferir todas as transmissões salvas na pagina inicial da Fazenda 15 no PlayPlus.

Cronograma a Fazenda 15 atualizado

A Cabine de Descompressão ao vivo 2023 é um dos pontos altos da edição, já que é o início da vida do participante pós-programa. No entanto, o jogo continua e os participantes que seguem da disputa ainda têm uma agenda de altos e baixos no programa, com dinâmicas especiais e a formação de uma nova berlinda.

Quinta-feira: Noite de eliminação;

Sexta-feira: Festa dos peões;

Sábado: Repercussão da festa;

Domingo: Convivência dos participantes;

Segunda-feira: Prova de Fogo

Terça-feira: Formação da roça;

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro.