Como funciona a 1ª Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023?

A segunda Prova do Fazendeiro da temporada acontece nesta quarta-feira, dia 27, durante o programa ao vivo de A Fazenda 2023. Um dos três roceiros, André Gonçalves, Lucas Souza ou Rachel Sheherazade, terá a chance de escapar da berlinda e se tornar o novo líder da semana.

Como será a Prova do Fazendeiro de hoje?

A Prova do Fazendeiro pode envolver habilidade, agilidade, força ou sorte. A dinâmica só é revelada durante a exibição do programa, quando dos três competidores já estiverem posicionados no Provódromo. Em A Fazenda 2023, apenas os roceiros têm a chance de participar da prova. São quatro peões indicados à berlinda, mas um deles é vetado pelo participante escolhido através da dinâmica do Resta Um - nesta semana, André Gonçalves tirou Nathalia Valente da jogada.

O ator ex-global, Lucas Souza e Rachel Shaherezade vão disputar o chapéu na noite de hoje. André caiu na berlinda após sobrar na dinâmica do Resta Um, enquanto o ex-marido de Jojo Todynho foi o mais votado entre os peões, 15 votos. A jornalista foi escolhida pelo fazendeiro Yuri Meirelles e acusou o modelo e seus amigos, o 'grupo dos crias', de jogarem sujo.

O vencedor da Prova do Fazendeiro não só escapa do julgamento popular, mas fica com o chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra e delega das tarefas para os demais peões na manhã de quinta-feira. O Fazendeiro também deve indicar um rival à berlinda durante a formação de roça da semana que vem.

A primeira Prova do Fazendeiro da temporada foi vencida por Yuri Meirelles na semana passada. Na ocasião, o peão vetado da vez foi o modelo Henrique Martins.

A votação da primeira roça será aberta logo após o fim da prova de hoje. Os peões terão 30 segundos para se defender e tentar convencer o público de que merecem ficar no programa. A primeira eliminação de A Fazenda 2023 acontece na quinta-feira, 28. Um dos três roceiros deixará o confinamento em Itapecerica da Serra após o veredito do público.

Importante lembrar que a votação é para ficar. O peão que tiver o menor percentual de votos e for o menos preferido deixa a competição. A votação acontece exclusivamente no site do R7. Não é necessário ter cadastro, basta acessar a página de A Fazenda 15 e localizar a enquete na página oficial. Depois, é só clicar sob a foto do seu peão favorito, fazer a validação de segurança e confirmar o voto.

Como assistir A Fazenda 2023 ao vivo?

A Prova do Fazendeiro começa às 22h45, horário de Brasília, logo após o seriado "Quando Chama o Coração". O programa de hoje é ao vivo.

O jeito mais convencional de assistir ao reality é sintonizando na Record no horário indicado. Também é possível acompanhar a Prova do Fazendeiro através do Playplus, plataforma de streaming da emissora. O sinal é liberado gratuitamente para usuários cadastrados.

Passo 1: acesse o PlayPlus diretamente no navegador do seu celular ou smartphone em (https://www.playplus.com/) ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, você encontrará a opção "Faça um teste grátis". Escolha a alternativa "Play gratuito" e faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo.

Passo 4: assim que a transmissão estiver acontecendo, basta clicar na opção "No ar" no canto superior da tela para assistir A Fazenda 2023 em tempo real.