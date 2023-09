Que horas passa Quando Chama o Coração na Record?

A série "Quando Chama o Coração" está de volta à programação da Record. A emissora está exibindo uma versão compacta dos episódios das primeiras temporadas do seriado antes de adicionar à grade os capítulos inéditos da 9ª temporada. A trama substitui a reprise da novela "Jesus" (2018).

Qual o horário de Quando Chama o Coração?

O seriado vai ao ar de segunda a sexta, às 21h45, horário de Brasília. Os episódios de Quando Chama o Coração ficam no ar até às 22h30, antecedendo "A Fazenda". A programação da Record indica que a primeira temporada está sendo reexibida. Após o término da reprise, a emissora irá exibir episódios inéditos da 9ª temporada de Quando Chama o Coração, que foi ao ar na América do Norte em março de 2022. No entanto, a data em que os novos capítulos irão ao ar na emissora ainda não foi divulgada. "Quando Chama o Coração" começou a ser exibida pela Record em 2021. Quem ligar a TV no horário indicado acompanhará a história de Elizabeth Thatcher (Erin Krakow), ambientada nos anos 1800. A protagonista é uma mulher rica que decide abrir mão do conforto e do luxo que tem e viaja até uma pequena comunidade no Oeste para ser professora de colégio. Deixando a vida de ostentação para trás, Elizabeth precisa se acostumar com o estilo de vida simples de seu novo lar. Aos poucos, a mulher começa a se adaptar e fazer amigos, ao mesmo tempo que descobre, através de um diário secreto de sua tia, que a mesma também foi pioneira. A partir daí, ela usa o manuscrito como um guia para embarcar em suas próprias aventuras. Quando Chama o Coração é um grande sucesso nos Estados Unidos e na América do Norte e já está na 10ª temporada em terras norte-americanas. Por aqui, apenas a Record exibe o seriado na televisão aberta, mas os fãs também podem acompanhar a série pelo streaming, ao menos por enquanto.

Atores de "Quando Chama o Coração" - Foto: Reprodução/Hallmark Channel

Quando Chama o Coração ainda está na Netflix?

A Netflix é a única plataforma de streaming no Brasil que disponibiliza o seriado em seu catálogo. No entanto, apenas a quinta e a sexta temporadas estão liberadas para os assinantes.

Em 2022, a Record passou à frente da plataforma e exibiu de forma inédita os capítulos da 7ª e 8ª temporada Quando Chama O Coração. O seriado inicialmente foi adicionado à grade para cobrir o espaço deixado após o fim da reprise de "Topíssima", mas acabou fazendo sucesso entre o público e garantindo bons índices de audiência para a emissora.

Em breve, a única maneira de assistir ao seriado será na Record. Depois de retirar as quatro primeiras temporadas do catálogo, a plataforma também irá remover os episódios restantes, já que o contrato com a Hallmark Channel, responsável pela produção da obra, não foi renovado. Sendo assim, a TV aberta exibirá os próximos episódios de forma exclusiva e inédita no Brasil.

Com o sucesso internacional, Quando Chama o Coração foi renovada para a 11ª temporada, ainda sem data de estreia definida. Os novos episódios devem chegar à TV mais tarde devido à greve dos roteiristas de Hollywood. No entanto, para a alegria dos fãs, o seriado é uma das poucas produções que receberam a autorização do sindicato para retomar as gravações, que começaram em fevereiro deste ano.

A 10ª temporada foi ao ar em julho deste ano nos Estados Unidos e Canadá. Ainda não há data para a exibição nas telinhas brasileiras.

