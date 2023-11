Enquete a Fazenda 2023: Lucas, Henrique ou Jaque, quem fica?

Participe da enquete da Fazenda 2023 desta semana e vote em quem deve permanecer no reality rural da Record TV na 7ª roça.

Após a vitória de Yuri na Prova do Fazendeiro desta semana,Lucas, Henrique e Jaque estão na roça. O menos votado entre os peões será eliminado nesta quinta-feira (9). Quem deve permanecer no programa? Participe da enquete A Fazenda 2023 do DCI e vote em quem deve ficar.

Votação da enquete a Fazenda 2023

 

Quem já saiu da Fazenda 2023?

O nome menos votado da enquete da Fazenda 2023 pela eliminação desta semana será o novo famoso a deixar o reality da Record TV pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Relembre a ordem de eliminação da temporada:

- Nathalia Valente foi a 1ª eliminada de A Fazenda 15

- Laranjinha foi o 2º eliminado de A Fazenda 15

- Cariúcha foi a 3ª eliminada

- Kamila Simioni foi 4ª eliminada

- Rachel Sheherezade foi expulsa

- Jenny Miranda foi a 5ª eliminada

Como participar da votação do R7

A votação para definir quem será eliminado está no ar no R7, o portal oficial da Record TV. Para votar na enquete oficial da Fazenda 2023, basta visitar o endereço https://www.r7.com e, em seguida, clicar na aba da Fazenda 2021. A enquete estará em destaque e a identificação dos roceiros também aparecerá na página.

Depois de conferir o nome e foto de quem você deseja salvar desta roça, basta selecionar a opção, clicar em ‘sou humano’ e confirmar o voto. É importante aguardar a mensagem avisando que o voto foi computado e será considerado na decisão da semana.

O resultado será revelado na quinta-feira, dia 9 de novembro, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus. Acompanhe todas as parciais da enquete da Fazenda no DCI.