Horário da 4ª Prova de Fogo hoje: que horas começa em A Fazenda 15

Disputa vai definir dono do lampião do poder.

Domingo é dia de Prova de Fogo em A Fazenda 15 e hoje, 15 de outubro, a quarta disputa da temporada pelo lampião do poder será realizada. O vencedor vai ter poder em mãos na próxima formação de roça e os perdedores irão direto para a temida baia. Confira que horas começa a disputa no reality show rural e se é possível assistir ao vivo!

Prova de Fogo de A Fazenda 15

A Prova de Fogo é realizada nas tardes de domingo de A Fazenda e tem início geralmente entre às 15h00 e 16h00, sem contar com um horário exato. A produção sempre convoca os confinados para a sala quando a disputa está próxima e também é comum que uma mensagem informando que a competição está prestes a começar apareça na tela do Playplus para que os fãs fiquem.

Como não são todos os confinados que competem, antes de toda Prova de Fogo é realizado um sorteio. Ele é feito na sala do confinamento e é comandado pela apresentadora Adriane Galisteu, que explica as regras, quantos jogarão e se haverá veto ou não. Depois de definido quem disputa e quem fica de fora, os participantes trocam de roupa e depois seguem para a área de provas.

A Prova de Fogo nunca é exibido na íntegra ao vivo. O público do Playplus consegue conferir alguns flashs da disputa, a explicação de Adriane Galisteu sobre as regras e mais alguns detalhes, mas a exibição só ocorre de verdade no programa de segunda-feira de A Fazenda 15, que começa às 22h45, depois de Quando Chama o Coração.

No entanto, a boa notícia para os ansiosos é que mesmo sem poder conferir a Prova de Fogo inteira pelo Playplus, é possível saber quem venceu. Logo depois da disputa, os competidores retornam para a sede e informam o vencedor, que leva o lampião do poder e o deixa exposto na sala - ele só é aberto na votação de terça-feira.

Depois que os participantes conferem quem venceu a prova, também é hora de definir a baia. Os perdedores sempre vão direto para a moradia do cavalo Colorado e geralmente precisam puxar um ou mais colegas para dividir o lugar. Quem está na baia não tem várias regalias, como acesso ao chuveiro elétrico, vaso sanitário com descarga, permissão de dormir no quarto, entre outros. Além disso, os moradores da baia correm perigo, porque durante a formação de berlinda semanal, o terceiro roceiro é sempre alguém puxado da baia.

Qual o poder da chama laranja essa semana

O poder da chama laranja, que é escolhido exclusivamente pelo público, é sempre revelado pela apresentadora Adriane Galisteu no Playplus pouco antes da Prova de Fogo começar. A votação desta semana ainda está aberta e as opções disponíveis para os fãs do reality show são:

A - Você deve escolher uma destas opções: ficar imune à indicação do fazendeiro ou ficar imune à votação da sede.

B - Você deve trocar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro, por qualquer outro peão.

A enquete de votação do poder da chama laranja de A Fazenda 15 é exclusiva do Kwai, marca patrocinadora do programa. Então se quiser ajudar na escolha, você terá que instalar o aplicativo no seu celular. Depois, é só acessar a plataforma de vídeos e pesquisar por A Fazenda 2023 na aba de busca.

Você deverá clicar em seguida no banner do programa e depois no banner da Prova de Fogo de A Fazenda 2023. Estarão disponíveis as opções A e B e você poderá clicar na que prefere como vencedora. Depois, é só fechar a mensagem que informa que o voto foi computado e repetir o voto se quiser.

Quem já venceu a Prova de Fogo de A Fazenda 2023

Três participantes venceram a Prova de Fogo até agora em A Fazenda 2023: Tonzão Chagas, Nadja Pessoa e Lucas Souza.

Tonzão Chagas foi quem se deu bem na primeira semana de programa. Foi necessário ter uma boa pontaria na disputa e haviam sabotadores para atrapalhar cada competidor. Cezar Black, Lily Nobre e Jaquelline perderam a briga e foram para a baia. Rachel Sheherazade, que foi a melhor sabotadora da disputa, escolheu enviar para lá Nathalia Valente.

Nadja Pessoa venceu a segunda Prova de Fogo da temporada, que contou com uma disputa de raciocínio lógico. A empresária brigou contra Alicia X e WL Guimarães, que foram parar na baia. A cantora puxou Rachel Sheherazade para a moradia do cavalo e o tiktoker optou por levar Darlan Cunha.

Na terceira semana de jogo, Lucas Souza foi coroado vencedor da Prova de Fogo, que foi de agilidade. Esta disputa contou com uma reviravolta, já que Yuri foi campeão primeiro. No entanto, depois de uma revisão da produção nas imagens, foi reparado uma infração do modelo, então sua vitória foi cancelada e Lucas acabou com o lampião do poder em mãos.

