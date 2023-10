Horário da prova de fogo hoje: 6ª disputa em A Fazenda 15

Sexta prova definirá dono do lampião do poder desta semana.

Neste domingo, 29 de outubro, os peões de A Fazenda 15 vão realizar mais uma prova de fogo. Essa sexta disputa pelo lampião do poder vai ocorrer no período da tarde. Que horas começa a prova de fogo hoje? Antes de disputa, programa sempre realiza sorteio.

Que horas começa a prova de fogo na Fazenda? (29/10)

Embora a prova de fogo não tenha horário exato para começar, é importante para o público ficar de olho no Playplus a partir das 15h00. É geralmente por volta desta faixa que a produção chama os peões para a sala para realizar o sorteio que define quem vai participar da disputa e quem vai ficar de fora.

Depois do sorteio, os selecionados para a disputa pelo lampião do poder se trocam e colocam os macacões exigidos nas provas do confinamento. Se for uma competição que exigirá força, agilidade, habilidade ou qualquer tipo de atividade que pode causar algum dano físico, eles também colocam proteções como capacetes, joelheiras, entre outros. Esses itens só não são necessários quando se trata de uma prova de inteligência, com perguntas e respostas ou dinâmica parecida.

Após os peões estarem prontos, eles seguem para a área de provas de A Fazenda 15. Por lá, Adriane Galisteu informa os confinados sobre as regras da disputa e os detalhes necessários. Quando um vencedor é definido, o peão, ou peoa, recebe em mãos o lampião do poder, que leva lacrado para a sede e o coloca em um espaço na sala já reservado para ele. As chamas laranja e branca são abertas pelo campeão apenas durante a formação de berlinda, que ocorre sempre de terça-feira.

Chama laranja

Enquanto a chama branca é escolhida pela produção e revelada apenas no programa ao vivo de terça, a chama laranja é definida pelo público em uma votação pelo Kwai. As opções desta semana são: A) Escolha uma pessoa da baia para ser votada durante a votação da sede; B) Ao final da votação você deve anular os votos de quatro peões. Eles deverão votar outra vez em peões diferentes, exceto em você.

A enquete fica no ar até a tarde de domingo. Antes da prova de fogo começar, Adriane Galisteu informa o público ao vivo no Playplus qual opção venceu. Para conseguir votar, é necessário instalar o aplicativo do Kwai e selecionar a votação na página oficial de A Fazenda 15.

Como assistir a prova de fogo ao vivo?

É importante avisar que a prova de fogo não é exibida por completo ao vivo pelo Playplus. O reality show mostra alguns trechos da disputa, explica as regras e mostra quem venceu. No entanto, para conferir a competição pelo lampião do começo ao fim é necessário assisti-la no programa de segunda-feira a noite. Porém, se você quer ver os trechos ao vivo neste domingo, veja como assistir:

Passo 1 - Acesse o Playplus (https://www.playplus.com/), serviço streaming da Record, pelo seu navegador ou instalando o aplicativo no seu celular, seja ele IOS ou Android;

Passo 2 - Na página inicial, você selecionará a opção Plano Playplus, que custaR$15,90 ao mês. Será necessário em seguida informar nome, e-mail, senha, telefone e CPF. Além disso, uma forma de pagamento, que pode ser cartão ou pix;

Passo 3 - Seu cadastro será confirmado por meio de uma mensagem SMS, que enviará um código que você deve informar no site. Depois, com login e senha nas mãos acessa a plataforma;

Passo 4 - Na hora que a prova de fogo estiver para começar, acesse as câmeras 24 horas do programa e fique de olho na movimentação do confinamento.

O que tem no programa de A Fazenda no domingo?

No programa deste domingo de A Fazenda 15, na Record TV, o reality show irá exibir alguns trechos da convivência dos peões. A edição de hoje será bem curta, como de costume aos domingos, contando com apenas 15 minutos de espaço no ar. A atração começará às 23h00, depois do Domingo Espetacular, e terminará 23h15, horário do Câmera Record.

Não haverá detalhes da prova de fogo, que vão ao ar só amanhã a noite, segunda-feira. Neste dia da semana, também é comum a exibição de alguma dinâmica de lavação de roupa suja que tenha sido gravada no domingo a noite. Na programação do reality show, na terça-feira os peões definem a roça da semana, na quarta-feira é realizada a prova do fazendeiro e na quinta-feira o programa sempre tem eliminação.

Na sexta-feira, o programa amostra apenas a conivência dos peões e o pós-eliminação. De sábado, o reality show exibe os melhores momentos da festa da semana e no domingo o ciclo recomeça.

