Jenny Miranda vai sair de A Fazenda 15? Peoa toca o sino

A influenciadora digital Jenny Miranda, de 36 anos, tocou o sino de "A Fazenda 15" na tarde desta segunda-feira, 9. A peoa foi chamada para conversar com a produção, mas o público não conseguiu ver o que aconteceu, pois as câmeras foram cortadas após a confusão.

Jenny Miranda desistiu de A Fazenda 15?

Jenny Miranda pegou os peões de surpresa ao tocar o sino no reality show hoje. No entanto, a personalidade da mídia tocou o item que está em cima da porta da sede de A Fazenda 15, o mesmo que os peões usam para anunciar a vitória na Prova do Fazendeiro ou a volta da roça. O sino para a desistência não é aquele.

Logo depois, Jenny foi conversar com a produção do programa, e os peões começaram a repercutir o acontecimento. "A Jenny bateu o sino para ir embora! Mas nós tentamos dar uma força", disse Márcia Fu. Radamés Furlan questionou se a participante havia desistido de fato do programa, e WL Guimarães explicou que não, pois eles haviam batido um papo com ela.

As câmeras do pay-per-view disponibilizado no Playplus foram cortadas logo depois. Quando as imagens voltaram, Jenny já estava sentada no quarto conversando com Lily Nobre e Alicia X.

A mãe de Bia Miranda já havia dado indícios de fragilidade emocional nas últimas horas. "Já fiz orações, já fiz tudo o que você pode imaginar. Acho que eu nem tenho mais forças para tirar", disse em conversa com Cariúcha. A peoa também expressou estar com saudades de casa, principalmente com o filho Enrico, com quem está muito preocupada e com medo de que ele ache que foi abandonado por ela.

Apesar da crise, Jenny Miranda segue no jogo. Até porque ela teria que bater o outro sino, localizado na oficina, para de fato anunciar a saída do programa, o que não aconteceu.

Bia Miranda, que cortou relações com a mãe, publicou um vídeo em sua página no Instagram criticando a peoa, afirmando que Jenny só tocou o sino para sensibilizar os peões e fugir da roça.

