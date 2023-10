Nadja Pessoa antes e depois: como era a peoa de A Fazenda 15

A influenciadora digital Nadja Pessoa, 36, já é uma veterana de reality shows. Desde que ficou conhecida na mídia, a peoa já mudou bastante, principalmente a cor do cabelo, e apareceu bastante diferente em "A Fazenda 15", apostando em um tom mais escuro. Veja o antes e depois de Nadja Pessoa.

Fotos de Nadja Pessoa antes da fama

Nadja Pessoa ficou mais conhecida ao participar de "A Fazenda 10" em 2018, quando tinha 31 anos de idade. Na ocasião, a peoa era a favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa, mas foi expulsa ao chutar a perna de Caíque Aguiar durante uma briga.

Atualmente, a peoa trabalha como atriz, empresária e influenciadora digital, somando mais de 2,4 milhões de seguidores que a acompanham diariamente. Grande parte dos fãs de Nadja vieram depois dela entrar em A Fazenda 10 - quando foi expulsa, já havia ultrapassado a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

O sucesso da loira fez com que ela fosse convidada para outros projetos da Record. A recifense ganhou seu próprio programa no PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, chamado "Tudo ou Nadja", sobre seu dia a dia. Ainda em 2018, ela e o então marido, o cantor D’Black, participaram do "Power Couple Brasil".

O currículo de Nadja Pessoa em programas de confinamento não para por aí. Em 2021, a influenciadora também participou do "Ilha Record" e agora foi uma das escolhidas pelo público para entrar em "A Fazenda 15". A famosa disputou uma vaga no elenco do reality show com outras quatro mulheres enquanto estava no Paiol.

Nos últimos anos, a famosa passou por algumas mudanças de visual. A peoa fez lipoaspiração e colocou próteses de silicone nos seios em 2019, além de preencher as bochechas e os lábios há dois anos, o que lhe rendeu muitas críticas nas redes sociais. Nadja Pessoa também aderiu à franja e ao cabelo escuro.

Apesar da popularidade nos anos anteriores, Nadja não está entre os três participantes mais queridos na enquete do DCI. Cezar Black, Rachel Sheherazade e Lucas Souza são os peões que estão em alta.

Quem é o marido de Nadja Pessoa?

Nadja Pessoa está atualmente solteira após terminar o casamento com D'Black há três anos. Os dois começaram a namorar em 2009 e oficializaram a união em 2014.

O fim do relacionamento foi bastante polêmico, com a peoa fazendo uma série de acusações graves contra o ex-marido através de suas redes sociais. A loira afirmou ter ficado com "sequelas" após o fim do casamento com o cantor ao ser questionada se ela já havia sido agredida. "Ele me agrediu fisicamente algumas vezes, e um dia eu fui à delegacia e ele foi comigo, então ele fez eu desistir de prestar queixa. Você não tem noção do quanto sofri neste relacionamento", disse. A empresária também afirmou estar e recuperando de tudo o que havia sofrido durante o casamento e que as aparências enganam muito.

Esse não foi o único relacionamento polêmico de Nadja. Depois do divórcio, a influenciadora namorou William Borba, que declarou à mídia que a ex-namorada fingiu estar grávida para que ele não terminasse o namoro.

A famosa obviamente não deixou barato e detonou o ex nas redes sociais. "Vamos ver ele provar na justiça isso. Tudo por fama é fácil. Alguns minutos de fama às custas de uma pessoa. Pegando tudo e mandando tudo para meu advogado", escreveu nos comentários de uma página no Instagram.

Nadja também teve um breve relacionamento com o cantor Eduardo Costa, confirmado por ela durante uma entrevista ao podcast em março de 2021.