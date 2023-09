Nome + fotos dos participantes de A Fazenda 2023

Os nomes dos participantes de A Fazenda 2023 foram divulgados nesta quinta-feira, 14. Inicialmente, apenas 18 peões vão entrar direto na sede em Itapecerica da Serra. Os outros quatro nomes do reality chegam na competição após a dinâmica do Paiol na próxima semana.

Yuri Meirelles - Participantes de A Fazenda 2023

Yuri Meirelles, 22, ficou é modelo. O rapaz ficou conhecido neste ano ao participar do clipe da música "Funk Rave", da cantora Anitta. Durante a gravação, a artista e o moço protagonizaram uma cena de sexo oral, que vazou antes do lançamento do projeto e gerou muita repercussão na web.

O rapaz também é empresário e influenciador digital, saltando de 6 mil seguidores para 220 mil depois de participar do clipe da carioca. "Chegou a hora de me jogar de cabeça como um raio nesse desafio. Estou confirmado em A Fazenda 15 e espero contar com a ajuda e a torcida de todos vocês. Estamos juntos nessa. Bora?!", escreveu em sua página no Instagram ao ser confirmado no programa.

Instagram: @yurimeirelless

Olívia Nobre

Olívia Nobre, 21, é filha da atriz Adriana Bombom e do cantor Dudu Nobre. Em 2010, a família virou meme quando a artista relatou ter "esquecido as filhas no churrasco", frase muito usada pelos internautas quando querem dizer que se esqueceram de algo.

Hoje, Lily também investe na carreira de cantora assim como o pai, mas se aventura no trap. Seu lançamento mais recente foi a faixa "Movimento Perigoso". Nas redes sociais, a jovem soma mais de 412 mil seguidores. O nome da herdeira já havia circulado nas listas de supostos participantes.

Instagram: @lilynobree

Rachel Sheherazade - Participantes de A Fazenda 2023

A confirmação de que Rachel Sheherazade, 50, é uma das participantes de A Fazenda 2023 pegou o público de surpresa. A famosa é mais conhecida por ter sido apresentadora do noticiário SBT Brasil, entre 2011 e 2020. A loira também já havia participado do "Bake Off SBT" e esteve no comando do programa "SBT Mulher", até que foi dispensada da emissora em meio à pandemia.

A jornalista esteve envolvida em algumas polêmicas por conta de suas opiniões críticas relacionadas a temas sociais, dando voz a ideias conservadoras. Em entrevista de imprensa, o diretor Rodrigo Carelli contou que a repórter recusou o convite em um primeiro momento, mas voltou atrás dias depois.

Instagram: @rachelsherazade

Sander Mecca

Sander Mecca, 40, ficou conhecido por fazer parte da banda Twister e agora é um dos participantes de A Fazenda 2023. O grupo fez bastante sucesso entre 1999 e 2003, mas encerrou as atividades depois de apenas quatro anos de carreira. Em 2013, decidiram retomar o projeto e lançaram a música "Pé na Estrada", permanecendo em atividade até 2020.

O cantor ficou preso entre 2003 e 2005 acusado de tráfico de drogas. Depois que deixou a cadeia, Sander escreveu e publicou dois livros sobre suas vivências. "Inferno Amarelo", lançado em 2008, no qual fala sobre fama, sucesso e dependência química, e "Correntes Invisíveis", de 2019.

Instagram: @sandermecca

André Gonçalves

O ator André Gonçalves, 47, ficou bastante conhecido por ter sido um dos galãs da Globo nos anos 2000. O famoso iniciou a carreira na televisão no final da década de 80 na minissérie "Capitães de Areia". Seguiu trabalhando na emissora nos anos seguintes, conquistando papéis de destaque em "Malhação" (1997), Senhora do Destino" (2004), "Alma Gêmea" (2005), "Paraíso Tropical" (2007), "Caminho das Índias" (2009), "Morde e Assopra" (2011), "Amor Eterno Amor" (2012), "Salve Jorge" (2012) e "Geração Brasil" (2014).

Depois de deixar a Globo, atuou na novela bíblica "Jesus" (2018), da Record, e no seriado "Impuros", da Fox Premium. Em 2022, foi preso acusado de não pagar a pensão da filha desde 2017, fruto do relacionamento com Cynthia Benini.

Instagram: @andregoncalvesoficial1

O ator André Gonçalves - Foto: Reprodução/Record

Kally Fonseca - Participantes de A Fazenda 2023

A cantora Kally Fonseca, 30, é conhecida por fazer parte do grupo Cavaleiros do Forró. Anteriormente, também já fez parte dos grupos Forró Safado e Santropê. A famosa é natural de Natla, no Rio Grande do Norte, e começou a carreira quando tinha apenas 9 anos de idade.

Esse é o segundo reality show que Kally participa neste ano. A cantora esteve no programa "Se Sobreviver, Case", do Multishow, que testa o relacionamento de casais. A nova peoa também é apresentadora do podcast "Kally a Boca", no YouTube.

Instagram: @kallyfonseca

A cantora Kally Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram/@kallyfonseca

Nathalia Valente

A influenciadora digital Nathalia Valente, 20, é mais conhecida pelos seus vídeos no TikTok, onde soma mais de 17 milhões de seguidores. A jovem também tem outros 3,5 milhões de seguidores no Instagram.

Além dos vídeos, Nathalia repercutiu nas redes sociais por se envolver em polêmicas. Em 2022, a influenciadora digital contou aos seguidores que ia fazer uma tatuagem de grande proporção escondido de sua mãe. Logo após a sessão, a jovem voltou aos stories para dizer que não gostou do desenho e vem escondendo a tattoo desde então.

Por conta da exposição, Nathalia Valente foi processada pelo tatuador, que apontou danos morais. O processo corre em segredo de justiça.

Instagram: @nathaliavalente

Alessandra Cariúcha | participantes de A Fazenda 2023

Alessandra Cariúcha, 32, ficou famosa em 2009 ao dar uma entrevista para o Profissão Repórter após perder o concurso Garota da Laje. Ao ser questionada pelo repórter Caco Barcellos o motivo da revolta, a carioca respondeu: "eu sou bonita, não tenho estria, não fiz uma cirurgia plástica. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba". A frase virou meme nas redes sociais.

Depois da repercussão no vídeo, Cariúcha investiu na carreira de cantora. A nova peoa também conseguiu comprar o próprio apartamento e abriu uma loja de perucas.

A cantora é inimiga declarada de Jojo Todynho, vencedora de A Fazenda 12, com quem já trocou várias farpas publicamente.

Instagram: @cariuchaoficial

Darlan Cunha - Participantes de A Fazenda 2023

O ator Darlan Cunha, 35, é conhecido por ter interpretado o personagem Filé-com-Fritas no aclamado filme "Cidade de Deus" e Laranjinha no seriado "Cidade dos Homens" (2002).

Nos anos seguintes, o ator esteve em novelas da Globo incluindo os títulos "Sete Pecados" (2007), "Caminho das Índias" (2009) e "Tempos Modernos" (2010). Em 2017, voltou a interpretar Laranjinha na quinta temporada do seriado "Cidade dos Homens".

Instagram: @darlancunha

WL Guimarães

O influenciador digital WL Guimarães, 24, é mais conhecido por suas dancinhas no TikTok, onde soma mais de 8 milhões de seguidores. No Instagram, são mais de 4,2 milhões de pessoas que o acompanham.

O rapaz é ex-namorado da influenciadora digital Ingrid Ohara, que também participou de A Fazenda no ano passado. Logo após o término, WL participou do "De Férias com o Ex: Salseiro VIP", onde se envolveu com MC Mirella, amiga de seu ex-namorada. As duas romperam a amizade após o programa ir ao ar.

Instagram: @wlguimaraess

Radamés Martins - Participantes de A Fazenda 2023

Radamés Martins, 37, é volante do o Brasiliense Futebol Clube, clube de Brasília, no Distrito Federal, onde joga desde 2018. O jogador de futebol também já passou pelos times Fluminense, Juventude, Náutico, Al-Jazira, Botafogo-SP e Boa Esporte, para citar alguns.

O atleta foi noivo de Viviane Araújo, vencedora de A Fazenda 5, com quem teve um término bastante conturbado depois de 10 anos de relacionamento. Atualmente, ele é casado com a analista financeira Caroline Furlan, mãe de seus três filhos.

Instagram: @radamesmartins

Jaquelline Grohalski

Jaquelline Grohalski, 39, ficou famosa ao participar do Big Brother Brasil 18, mas foi eliminada no segundo paredão com mais de 65% dos votos. Durante sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil, viveu uma relação polêmica um Breno Simões, que hoje é casado com Paula Amorim. O rapaz também flertou com Ana Clara, formando um quadrilátero amoroso.

A ex-BBB investiu na carreira de cantora e assinou com a Kondzilla. Entre as faixas lançadas por Jaquelline, estão "Bem Malvada", "Acidente", "Malvadinho" e "Dancinha Do Tik Tok".

Instagram: @jaquelline

Kamila Simioni

Kamila Simioni, 37, já causou muito na web. A empresária virou assunto na mídia em 2013 ao revelar ter um caso com Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, enquanto a dançarina estava confinada em A Fazenda 6. A famosa também é rival declarada da advogada Deolane Bezerra.

A nova peoa é dona de uma rede de salões de beleza em Belo Horizonte, MG. Simione também tem sua própria marca de roupas e sapatos. No Instagram, soma mais de 2,2 milhões de seguidores.

Instagram: @simioniofc

Henrique Martins

Henrique Martins, 31, é ex-atleta olímpico de natação e campeão do Mister Brasil 2023. Natural de Campinas, interior de São Paulo, o rapaz foi atleta profissional da modalidade e disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Além da carreira no esporte e em concursos de beleza, o novo peão é formado em Publicidade e Propaganda e ex-militar, servindo ao exército por oito anos.

Instagram: @martins_hs

Márcia Fu

Márcia Fu, 54, é ex-jogadora de vôlei. A atleta fez parte de uma das épocas em que a seleção brasileira do esporte ganhou muito reconhecimento internacional - ela esteve no time que conquistou a primeira medalha olímpica do voleibol feminino indor.

A atleta defendeu o Brasil em três Jogos Olímpicos e em dois Jogos Panamericanos. Em 2002, Márcia Fu descobriu um câncer de bexiga mas se recuperou e passou a trabalhar como secretária de esportes.

Instagram: @marciafuoriginal

Lucas Souza - Participantes de A Fazenda 2023

Lucas Souza, 21, é militar e influenciador digital. O rapaz ficou conhecido por ter sido casado com a cantora Jojo Todynho, de quem se separou em outubro de 2022. O relacionamento foi cheio de polêmicas e idas e vindas, além de trocas de farpas em público.

O primeiro término do casal ocorreu após a apresentadora revelar durante o programa Jojo Meia Nove que o rapaz era virgem quando a conheceu e que ela foi a primeira mulher dele. Daí em diante, os dois terminaram e reataram ao menos três vezes até se separarem de vez.

Instagram: @lucassouza_ofl

Jenny Miranda - Participantes de A Fazenda 2023

Jenny Miranda, 33, é filha de consideração da cantora Gretchen. Ela também é mãe de Bia Miranda, que esteve em A Fazenda 14, com quem rompeu a relação após as duas brigarem publicamente por conta de um affair que a jovem teve com o jogador de futebol Adriano Imperador.

A nova peoa soma mais de 690 mil seguidores em sua página no Instagram. "Depois de muito tempo de espera, especulação e ansiedade: o dia chegou! É verdade, meus amores! Estarei no programa, entregando o meu melhor, 24/7 para vocês e na telinha! Vou com o que tenho de mais sagrado para essa aventura: caráter, coragem e personalidade", escreveu.

Instagram: @jennybritomiranda

Tonzão Chagas

Tonzão Chagas, 34, ficou conhecido pelo hit "Desenrola, Bate, Joga de Ladinho", que viralizou no TikTok no ano passado. O artista é o fundador do grupo Hawaianos, ao lado dos amigos, além de fazer parte do Afroreggae.

O famoso também participou do seriado "Arcanjo Renegado" (2020), do Globoplay. Em sua página no Instagram, soma mais de 360 mil seguidores. "Família, Tonzão tá na área para trazer muita irreverência e alegria para a Fazenda. Quem é que vai torcer pelo cria da Cidade de Deus?", escreveu.

Instagram do participantes de A Fazenda 2023: @tonzaochagas

