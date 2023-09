Onde assistir A Fazenda ao vivo em 2023: passo a passo explicado

A Fazenda é exibido de domingo a domingo na Record TV , mas para alguns isso ainda não é suficiente. Para quem gosta de ficar por dentro de todos os detalhes do programa 24 horas, a melhor opção é acompanhar o reality show rural ao vivo. As câmeras do confinamento são transmitidas online e você pode ver tudo na sua casa. Saiba como assistir A Fazenda 15 em tempo real!

A Fazenda ao vivo 24 horas

Para assistir A Fazenda 15 ao vivo você precisa assinar o Playplus, plataforma streaming da Record. Somente por lá você conseguirá conferir as câmeras exclusivas do programa. O serviço não é gratuito, então será necessário abrir a carteira para conseguir o benefício. O valor mensal é de R$ 15,90 e você pode pagar no cartão ou pix.

Quem quiser fazer um teste drive para descobrir se vai querer mesmo o serviço, pode assiná-lo e conferir todas as câmeras do programa gratuitamente por sete dias. Após este período, será cobrado a mensalidade. Caso perceba que não vai querer assinar, é só cancelar antes do prazo grátis expirar. Para assistir, você pode usar o site ou aplicativo.

Como assistir A Fazenda ao vivo pelo site

Passo 1 - Acesse o Playplus no endereço https://www.playplus.com/ e clique em "cadastre-se". Se o botão não aparecer para você, é só clicar em "Faça um teste grátis". Depois selecione o "Plano Playplus" e aperte o botão "avançar";

Passo 2 - Na nova página você terá que informar alguns de seus dados pessoais, o site pedirá nome, e-mail, CPF e confirmará sua conta por meio de um SMS, então é necessário também passar o número de celular;

Passo 3 - Depois, você avançará mais uma página e será hora de informar a maneira que pagará os R$ 15,90 do serviço. Você terá que passar os dados do cartão, mas se preferir, pode pagar por pix, uma novidade da temporada, depois de muita solicitada pelos fãs de A Fazenda;

Passo 4 - Agora você já tem uma conta no Playplus, é hora de assistir A Fazenda 15. Acesse o site e vá na aba de realities shows. Clique no programa comandado por Adriane Galisteu e você será redirecionado para uma página com vários sinais. Você poderá escolher qual vai conferir. Há a câmera principal, que passeia pela casa e também algumas fixas, como a do quarto, cozinha, entre outras.

Como assistir A Fazenda ao vivo pelo aplicativo

Quem prefere assistir pelo celular ou tablet não precisa acessar algum navegador para entrar no Playplus, pois a plataforma streaming tem aplicativo próprio. Nada muda no valor da assinatura! Vamos te mostrar esse passo a passo também, mas a boa notícia é que é bem parecido com o esquema do site, não há grandes segredos para conseguir usá-lo

Passo 1 - Vá na loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android ou IOS, e pesquise por "Playplus". Instale-o e depois aperte o botão "abrir";

Passo 2 - Aperte o botão "cadastre-se", ele é difícil de errar e aparece logo de cara. Informe o seu nome, data de nascimento, CPF, e-mail e a senha que vai querer usar no site. Em seguida, você terá que confirmar os seus dados, a conta e esperar pela página de pagamento;

Passo 3 - As mesmas opções de pagamento disponíveis no site podem ser encontradas no aplicativo, como cartão ou pix. Depois de realizar o registro, siga em frente;

Passo 4 - Depois do cadastro, vá no menu do site na aba lateral esquerda e clique em "reality show". Clique em A Fazenda 15 e pronto! Agora é só selecionar o sinal que deseja ou os programas já exibidos na televisão na íntegra.

A Fazenda ao vivo de graça

Quem não quer pagar para assistir A Fazenda 24 horas, não perde os principais acontecimentos da casa, é só conferir diariamente o programa na Record TV. Por lá, você assiste um compilado do que ocorre no confinamento, além de algumas atividades importantes ao vivo, como a formação de roça, prova do fazendeiro e eliminação.

De segunda sexta-feira, o reality vai ao ar às 22h30, depois da novela Jesus. No sábado, A Fazenda 15 começa no mesmo horário, após os melhores momentos de Reis. Já no domingo, vai ao ar mais tarde, às 23h00, depois do Domingo Espetacular.

Para assistir ao vivo e de graça esse programa diário noturno, é só sintonizar na Record TV de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. No entanto, se preferir, também pode conferir online. É só ter uma conta gratuita no Playplus e apertar a aba "No ar" no horário do programa, que exibe a Record em tempo real sem cobrar nada por isso.

