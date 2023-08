A Fazenda 15 divulga nova logo do reality; relembre as antigas

A Fazenda 15 divulga nova logo do reality; relembre as antigas

Falta pouco para o público conferir a temporada de A Fazenda 15 e a Record TV já começou a divulgar as novidades da nova edição. A logo do reality show, por exemplo, foi repaginada e se distancia do visual usado nos últimos anos. Compare.

Saiba - Qual o valor do cachê para entrar em A Fazenda?

Como é a logo de A Fazenda 2023?

A Record TV divulgou a nova logo de A Fazenda, que este ano é marrom e imita as texturas de madeira tanto no fundo quanto na fonte usada para escrever o nome do programa. O anúncio fez barulho nas redes sociais e fãs do reality show citaram que o programa está de volta "às raízes", que tinha uma aparência mais rústica em suas primeiras edições.

Quem também está previsto para voltar é o famoso galo que era mascote do programa nos primeiros anos de reality show. Segundo apuração do jornalista Pedro Prado, do Terra, que teve acesso ao plano comercial do programa, ele terá uma aparência mais moderna e representará um adolescente, com roupas e fones de ouvido, e aparecerá durante a programação do canal de Edir Macedo para divulgar spoilers do reality show.

O visual do galinho ainda não foi revelado ao público. Espera-se que ele ganhe um novo nome, pois era conhecido como Celebritto, em referência ao apresentador Britto Junior, que deixou a atração após a sétima temporada, exibida em 2014.

A nova temporada de A Fazenda está prevista para começar após a segunda quinzena do mês de setembro e terá o mesmo prêmio das últimas edições, R$ 1,5 milhão. O segundo lugar sairá do programa com um carro 0km, já os participantes que ficarem na terceira e quarta colocação não levarão nenhum prêmio na grande final, apenas o que acumularem ao longo da edição nas provas e atividades patrocinadas da atração.

A apresentação continua nas mãos de Adriane Galisteu, que engatará sua terceira temporada no reality show. Ela está no comando do programa desde 2021, depois de Marcos Mion deixar a Record e migrar para o Grupo Globo.

Edições da Fazenda de 2019 a 2012

Logos do reality dos anos de 2012 a 2017

Logo de A Fazenda de 2018 a 2022

Enquete A Fazenda 2023

Qual a melhor identidade visual? Vote na sua favorita!

Leia também - Patrocinadores A Fazenda 2023