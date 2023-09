Porcentagem A Fazenda 15 quem fica na 1ª roça hoje

A primeira roça de A Fazenda 15 foi definida e agora Rachel Sheherazade, Lucas Souza e Nathalia Valente brigam pela permanência no jogo. A votação para decidir quem fica está a todo vapor no R7, e enquanto aguardamos pelo resultado oficial conferimos a porcentagem parcial das enquetes extraoficiais.

A votação será encerrada ainda hoje, quinta-feira, 28 de setembro, no programa ao vivo que começa às 22h30 na Record TV. A apresentadora Adriane Galisteu fará um discurso e informará o nome do eliminado da semana.

Porcentagem de quem está na roça na Fazenda 15

Na parcial da enquete do UOL, o favoritismo está ao lado de Rachel Sheherazade, que soma uma alta porcentagem e lidera a votação com certa folga. A jornalista tem 54,58% na consulta realizada na faixa das 07h00 desta manhã de quinta-feira, dia de eliminação.

O segundo lugar na parcial sobre quem fica em A Fazenda 15 é de Lucas Souza, que até o momento tem 37,81% da preferência. Quem está correndo o maior perigo e assume a lanterna da votação é Nathalia Valente, que se distancia bastante da porcentagem dos rivais de berlinda, somando apenas 7,62% dos votos.

O mesmo acontece na enquete sobre quem fica em A Fazenda 15 do Jornal DCI. Rachel Sheherazade é a líder da votação e soma 48,6% dos votos. Nesta parcial, Lucas não está muito distante da porcentagem da jornalista e vem logo em seguida com 45% do favoritismo.

Mais uma vez, Nathalia está indo mal na votação e assume o último lugar da berlinda. A tiktoker tem apenas 6,4% dos votos para ficar e mostra que suas chances não estão boas. Vote na enquete do DCI e confira a porcentagem de cada competidor em tempo real:

Votação R7

Se você quer ajudar Rachel, Lucas ou Nathalia a ficar em A Fazenda 15, é preciso votar na enquete do programa. O processo é bastante simples e totalmente gratuito e pode ser feito pelo celular ou computador. Vamos te ensinar o passo a passo para você poder participar!

Primeiro acesse o site do R7.com no endereço https://www.r7.com/ pelo navegador da sua preferência. Depois, você terá que clicar na aba de A Fazenda 15 no canto superior direito do site para ser redirecionado para a página do reality show.

Em seguida, verá a enquete oficial da berlinda do programa logo de cara. Após clicar nela, é só selecionar o peão ou peoa que deseja salvar nesta primeira roça, Rachel, Lucas ou Nathalia. Você terá que selecionar a caixinha 'sou humano' da verificação de robôs e por último terá que confirmar decisão com o botão "votar".

Você deverá aguardar a mensagem "Voto computado com sucesso!" e depois poderá clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo. A enquete do R7.com não apresenta parciais, então não é possível saber a porcentagem de cada participante por lá antes do resultado oficial.