Premiação A Fazenda 2023: qual o prêmio do 2º, 3º e 4º lugar?

O tão cobiçada premiação de A Fazenda 2023 é o R$ 1,5 milhão entregue ao grande vencedor da temporada, mas só o 1º lugar sai do programa com o bolso cheio? Veja o que ganha o 2ª e 3ª lugar do pódio! Neste ano, a final do reality será no dia 21 de dezembro.

Qual a premiação de A Fazenda 2023?

O campeão de A Fazenda 2023 vai ganhar uma premiação milionário, mas não sairá do programa com apenas com o R$ 1,5 milhão no bolso. Isso porque todos os participantes do reality show recebem por cada ação patrocinada que realizam no confinamento e o cachê de participação. Além disso, há sempre provas e dinâmicas valendo prêmios e dinheiro na temporada, o que faz com que os peões saiam da competição com a mala cheia.

O valor do cachê não é revelado pela produção do programa, mas segundo o jornalista Leo Dias - em apuração de agosto de 2023 - a quantia oferecida para cada confinado desta edição foi de R$ 80 mil. Em caso de expulsão ou desistência, esse valor pode ter que ser devolvido para o reality show, segundo as regras do contrato.

Quem fica em 2ª lugar em A Fazenda não ganha prêmio em dinheiro, mas leva um carro 0 KM para casa. Já o 3º e 4º lugar não recebem nada, o que esses participantes levam embora é que acumularam ao longo da temporada nas provas e atividades patrocinadas, além do cachê.

A dinâmica do reality é diferente do BBB, por exemplo, já que os últimos confinados não saem do programa com as mãos abanando. O vice-campeão leva R$ 150 mil e o terceiro colocado na final ganha R$ 50 mil - sem contar as premiações distribuídos ao longo da edição.

Quem já ganhou A Fazenda em 2º, 3º e 4º lugar?

Quem já foi vice-campeão em A Fazenda: Danni Carlos (Fazenda 1), André Segatti (Fazenda 2), Sérgio Abreu (Fazenda 3), Monique Evans (Fazenda 4), Felipe Folgosi (Fazenda 5), Denise Rocha (Fazenda 6), Babi Rossi (Fazenda 7), Ana Paula Minerato (Fazenda 8), Marcos Härter (Fazenda 9), João Zoli (Fazenda 10), Hari Almeida (Fazenda 11), Biel (Fazenda 12), Bil Araújo (Fazenda 13) e Bia Miranda (Fazenda 14).

Quem já ficou em terceiro lugar: Lizi Benites (Fazenda 3), Raquel Pacheco (Fazenda 4), Léo Áquilla (Fazenda 5), Marcos Oliver (Fazenda 6), Heloísa Faissol (Fazenda 7), Luka Ribeiro (Fazenda 8), Matheus Lisboa (Fazenda 9), Caíque Aguiar (Fazenda 10), Diego Grossi (Fazenda 11), Stéfani Bays (Fazenda 12), Solange Gomes (Fazenda 13) e Iran Malfitano (Fazenda 14).

Quem já ficou em quarto lugar: Lipe Ribeiro (Fazenda 12) e Marina Ferrari (Fazenda 13).

Para quem não sabe, A Fazenda só começou a ter finais com três participantes a partir da terceira edição, em 2010. Dez anos depois, eles deram início as finais com quatro peões, o que se repetirá agora em 2023.

Entre essas últimas edições, apenas a temporada de 2022 foi exceção e teve três e não quatro finalistas, pois Deolane Bezerra desistiu do programa nos últimos dias de confinamento, o que mudou o cronograma do reality show.

Conheça a história de A Fazenda